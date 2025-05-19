Duck Creek Technologies 宣布任命 Tyler Jones 为首席营销官

资深营销和技术高管 Tyler Jones 将加入 Duck Creek Technologies

波士顿, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案提供商，宣布任命 Tyler Jones 为首席营销官 (CMO)。 作为 CMO，Jones 将负责监督 Duck Creek 的战略营销和品牌推广工作，以推动公司作为 P&C 保险软件和服务提供商的全球扩张和领导地位。

Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 表示：“Tyler 是一位经验丰富的营销专家和领导者，深谙如何为客户与合作伙伴生态系统创造价值。 在将基于云的软件公司打造和拓展成世界一流的营销组织方面，他拥有丰富经验。 我非常欢迎他加入 Duck Creek 团队，期待与他共事，以加速我们的发展，并提升我们在市场上的领导地位。”

Tyler 在技术、保险及客户体验领域深耕二十余年，加入 Duck Creek 之前，他在 CLARA Analytics 领导发展计划和商业合作项目，推动 AI 解决方案的应用。

Tyler Jones 表示：“在保险业的这个关键时刻加入 Duck Creek，我感到十分荣幸和兴奋。 Duck Creek 是一家具有远见卓识的公司，它正在改变保险公司运营和服务客户的方式，并正在发起一场变革。 公司的企业文化、产品和以客户为中心的经营方式，给我留下了深刻印象。 我期待着与才华横溢的 Duck Creek 团队及合作伙伴合作，扩大我们的品牌影响力，吸引受众，实现业务成果。”

Tyler 曾在 Kaiser Permanente 和 AIG 担任重要职务，领导了大规模的数字化转型。 在 Kaiser Permanente，他主导了一项为期数年、耗资 2.5 亿美元的收入周期和消费者医疗计费系统的全面改革计划。 担任 AIG 全球数据战略主管期间，他着力于运用数据洞察驱动战略决策，并优化客户体验。

在 CLARA Analytics，Tyler 持续推动以客户为本的战略，确保客户从该公司的人工智能平台中获得最佳价值。 他的卓越领导力对 CLARA 迅速实现使命至关重要，即在实施数月内为客户创造可观的投资回报。

Jones 拥有 University of Utah 市场营销学士学位和 UCLA Anderson School of Management 的工商管理硕士学位。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案提供商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可 整套 提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com ，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

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