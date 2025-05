דאק קריק טכנולוגיות מכריזה על טיילר ג'ונס כמנהל שיווק ראשי

טיילר ג'ונס, מנהל שיווק וטכנולוגיה מנוסה מצטרף ל-Duck Creek Technologies

בוסטון, May 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies, (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מודיעה על מינויו של טיילר ג'ונס (Tyler Jones) לתפקיד מנהל השיווק הראשי (CMO). כמנהל השיווק הראשי, יהיה אחראי ג'ונס לפיקוח על מאמצי השיווק והמיתוג האסטרטגיים של Duck Creek, ויניע את ההתרחבות הגלובלית של החברה ואת המובילות שלה כספקית תוכנה ושירותים לביטוח אלמנטרי.

"טיילר הוא משווק ומנהיג מנוסה שמבין כיצד לספק ערך ללקוחות ולמערכת האקו סיסטם של השותפים שלנו", אמר מייק ג'קובסקי (Mike Jackowski), מנכ"ל Duck Creek Technologies. "יש לו ניסיון עשיר בבנייה והרחבה של ארגוני שיווק ברמה עולמית עבור חברות תוכנה מבוססות ענן. אני נרגש לקבל את פניו לצוות דאק קריק ומצפה לעבוד איתו כדי להאיץ את הצמיחה שלנו ולהרחיב את מובילות השוק שלנו".

עם ניסיון של למעלה משני עשורים בצומת של טכנולוגיה, ביטוח וחווית לקוח, טיילר מצטרף לדאק קריק מ-CLARA Analytics, שם הוביל יוזמות צמיחה ותוכניות שותפות מסחריות המניעות את האימוץ של פתרונות המופעלים על ידי בינה מלאכותית.

"אני גאה ונרגש להצטרף לדאק קריק בתקופה מכרעת זו בתעשיית הביטוח", אמר טיילר ג'ונס. "דאק קריק היא חברה בעלת חזון שמשנה את הדרך שבה מבטחים פועלים ומשרתים את לקוחותיהם. אני מתרשם מהתרבות של החברה, המוצרים והגישה הממוקדת בלקוח. אני מצפה לשתף פעולה עם הצוות והשותפים המוכשרים של Duck Creek כדי להגביר את המותג שלנו, למשוך את הקהל שלנו ולהניע תוצאות עסקיות".

טיילר מילא תפקידים מרכזיים ב-Kaiser Permanente וב-AIG, שם הוביל המרות דיגיטליות בקנה מידה גדול. ב-Kaiser Permanente הוא הוביל מהלך רב שנתי לחיזוק מחזור ההכנסות ומערכות החיוב הרפואי הצרכני בשווי 250 מיליון דולר. כמנהלך אסטרטגיית הנתונים הגלובלית ב-AIG, הוא התמקד במינוף נתונים כדי לאפשר החלטות אסטרטגיות מיודעות וכדי לשפר את חוויית הלקוח.

ב-CLARA Analytics, טיילר המשיך להניע אסטרטגיות ממוקדות לקוח, והבטיח שהלקוחות ישיגו ערך אופטימלי מפלטפורמת הבינה המלאכותית של החברה. מנהיגותו הייתה חיונית במשימה של CLARA לספק החזר השקעה משכנע ללקוחות תוך חודשים מרגע ההטמעה.

לג'ונס תואר ראשון בשיווק מאוניברסיטת יוטה ותואר שני במנהל עסקים מבית הספר לניהול אנדרסון ב-UCLA.

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

למידע נוסף – מדיה

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com





Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.