HAS - Helix Art Space öppnar på 16e våningen i Norra Tornen

STOCKHOLM, STOCKHOLMS LäN, SWEDEN, May 19, 2025 / EINPresswire.com / -- HAS - Helix Art Space öppnar på 16e våningen i Norra TornenNy konstplattform på 16:e våningen i Norra TornenHAS - Helix Art Space lanseras medOnly for the Wicked av Nathalie Djurberg & Hans BergStockholm, Maj 2025Högt ovanför Vasastans myllrande gator, på 16:e våningen i Norra Tornen, lanseras HAS - Helix Art Space - en ny konstplattform för samtida konst, teknik och idédrivna möten. Initiativtagare är curatorn och entreprenören Daniel Daboczy , tidigare medgrundare av FundedByMe och verksam inom både konstvärlden och innovationssektorn.HAS är inte ett traditionellt galleri. Det är ett rum där det visuella möter det konceptuella - där gränserna mellan konst, ljud, teknologi och entreprenörskap tänjs och utmanas. HAS hämtar inspiration från den råa energin i Berlin, den precisa rytmen i Tokyo och Singapores kreativa framtidstro samt i New Yorks självförtroende - men förblir förankrat i Stockholms kulturella själ.Först ut: Only for the Wicked - en audiovisuell totalupplevelse signerad det internationellt hyllade konstnärsparet Nathalie Djurberg & Hans Berg.Utställningen består av sju animerade filmer som tillsammans bildar ett fragmenterat drama där identiteter, roller och maktbalanser ständigt förskjuts. Offer blir förövare, och förövare blir offer - beroende på vilken film som spelas. Varje verk existerar i sin egen psykologiska logik, där begär, skuld, kontroll och skönhet smälter samman i en värld där det bekanta snabbt vänds till det främmande.Till varje animation har Hans Berg komponerat ett unikt soundtrack för kyrkorgel - en ljudvärld som andas, reagerar och muterar i takt med berättelsernas skiftningar. Musiken är fristående men samtidigt sammanlänkad; en levande organism som ger filmerna en kroppslig, nästan rituell närvaro. Det är konst som inte söker bekräftelse - utan ifrågasätter. Det onda är aldrig entydigt, och att peka ut det yttre innebär alltid också att peka inåt.Utställningen visas i dialog med rummets brutala arkitektur, signerad Rem Koolhaas och OMA, vilket förstärker upplevelsen av ett existentiellt landskap i ständig omvandling.12-15 Juni 2025Vernissage Torsd, 12 Juni 16-21 (efterfest på Klotet/Gondolen)”Vi skapade HAS för att sudda ut gränser - mellan konstformer, mellan konst och teknologi, mellan kreativitet och entreprenörskap,” säger Daniel Daboczy. ”Konsten ska inte vara en isolerad ö utan en del av stadens puls och innovationskraft. Här vill vi skapa en plattform där konstnärer och entreprenörer tillsammans kan utforska nya idéer, testa modiga koncept och bygga framtidens kulturella landskap. HAS är platsen där samtalet om framtidens konst och samhälle börjar, med öppna dörrar för experiment och nya samarbeten.””Vi vill att samtidskonsten på HAS ska existera högt över staden och samtidigt vara djupt rotad i samtal om vår tid och dess utmaningar,” fortsätter Daboczy. ”Det handlar om att skapa en plats för mod, nyfikenhet och förändring - där konst inte bara visas utan levs och får verka som en kraft för innovation och samhällsförnyelse.”Under året kommer HAS bjuda in till utställningar, performance, samtal och sammankomster där konstvärlden möter det oväntade.

