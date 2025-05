Sniff Hotels ahora es 123 Reserve: nuevo nombre, misma misión — facilitar la reserva de hoteles online en todo el mundo

123 Reserve

Sniff Hotels ahora es 123 Reserve: nueva marca, mismo compromiso con reservas de hoteles online rápidas, seguras y fáciles en todo el mundo.

No hemos cambiado nuestra misión: seguimos comprometidos con simplificar el proceso de reserva de hoteles, ahora con una estructura aún más preparada para escalar internacionalmente.” — Andre Sestari

SPAIN, May 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Sniff Hotels, reconocida plataforma internacional de reservas de hoteles online, anuncia oficialmente su cambio de marca y dominio a 123 Reserve . Presente en más de 100 países y disponible en 40 idiomas, la compañía consolida su posición como una de las soluciones más accesibles y globales del sector de la hospitalidad.Este cambio marca un hito importante en su crecimiento internacional, acompañado por una nueva identidad visual, mejoras tecnológicas significativas y una visión aún más clara: hacer que reservar un hotel sea fácil, rápido y seguro para cualquier persona, en cualquier lugar del mundo.“123 Reserve representa una evolución de nuestra marca para el mundo”, afirma Andre Sestari, fundador de la plataforma.La plataforma conecta a los usuarios con miles de hoteles, pensiones, hostales y resorts distribuidos por todos los continentes. La experiencia ha sido rediseñada para ofrecer un uso más personalizado, fluido y eficaz — desde la búsqueda hasta la confirmación de la reserva.Novedades clave de 123 Reserve:• Interfaz renovada con navegación más clara y moderna.• Búsqueda inteligente basada en hábitos, ubicación y preferencias del usuario.• Comparador avanzado de hoteles y precios en tiempo real.• Versión móvil ultrarrápida, ideal para reservas de última hora.• Soporte completo en 40 idiomas, incluyendo los más hablados del mundo, desde el inglés y el español hasta el árabe, chino, japonés y ruso.El equipo de atención al cliente opera 24/7 con agentes distribuidos en distintas regiones, ofreciendo asistencia local con enfoque humano. Esta capacidad multilingüe y multicultural refuerza la propuesta de valor de la marca: una plataforma verdaderamente global que entiende a sus usuarios dondequiera que estén.La migración desde Sniff Hotels a 123 Reserve se ha diseñado para ser completamente transparente. Los accesos al antiguo sitio se redirigen automáticamente al nuevo dominio ( 123reserve.com ), sin que los usuarios pierdan accesos guardados, favoritos o historial de reservas.

