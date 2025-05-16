Anaqua 收购 RightHub，加速全球业务增长

此次收购彰显 Anaqua 致力于为全球创新和知识产权专业人员提供定制化解决方案的承诺

波士顿, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 创新与知识产权 (IP) 管理技术的领先供应商 Anaqua 今天宣布，已收购知识产权管理软件和服务供应商 RightHub®。 此次收购是 Anaqua 全球战略的延续，旨在为全球各细分市场的客户提供更契合需求的解决方案，并进一步巩固其在英国、瑞典和丹麦的业务布局。

RightHub 的人工智能原生平台专为满足中型律师事务所和企业的需求而设计，将作为独立品牌继续运营，与 Anaqua 现有的知识产权管理平台 AQX® 和 PATTSY WAVE® 形成互补。 Anaqua 计划将其全线知识产权数据和服务集成至 RightHub，进一步提升客户价值。 更广泛而言，Anaqua 将继续在其所有解决方案中利用共享组件和服务，并致力于持续开发各知识产权管理软件平台。

Anaqua 首席执行官 Justin Crotty 表示：“我们热烈欢迎 RightHub 加入 Anaqua。 我们秉持共同的理念，致力于为知识产权市场提供一流的软件驱动解决方案，精准契合不同类型和规模组织中知识产权从业人员的特定需求。 RightHub 与 Anaqua 优势互补，不仅带来了充满热忱的知识产权专家团队，也赋予了以客户为中心的服务理念，这将进一步增强 Anaqua 在欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区，尤其是在英国及北欧市场的影响力。”

RightHub 联合创始人兼首席执行官 Toni Nijm 将加入 Anaqua 执行管理团队。 Toni 在知识产权领域拥有丰富且卓有成效的职业经历，既是一位资深专利律师，也曾在知识产权解决方案行业担任首席产品官、首席技术官和首席战略官等高管职务，并作为连续创业者成功创办了 iPendo® 和现在的 RightHub。

Justin Crotty 补充道：“我非常高兴 Toni 能以高管身份加入 Anaqua，将他深厚的行业经验和专业知识带入我们的团队。 这不仅将极大促进团队成长，也将为客户带来切实价值。”

Toni Nijm 表示：“知识产权专业人员始终面临着不断创新、提升效率的压力。 我们非常高兴能加入 Anaqua，携手为知识产权专业人员打造直观、灵活、协同的 AI 赋能工具，助力他们实现更优业务成果。 我们的团队多年来一直关注 Anaqua，期待与其一起实现共同愿景——开发技术优先的解决方案，以满足知识产权市场不断变化的需求。”

Nordic Capital Advisors 董事总经理 Aditya Desaraju 表示：“RightHub 对 Anaqua 来说是锦上添花。 Anaqua 与 RightHub 将并肩前行，持续推动知识产权管理的变革，并为全球知识产权客户带来实际利益。 无论在组织实力还是产品组合方面，Anaqua 都在业内具有无可比拟的优势。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家为企业和律师事务所提供综合知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务的优质供应商。 其知识产权管理软件平台 AQX®、PATTSY WAVE® 和 RightHub® 结合大数据分析与技术赋能服务，提供业界最佳实践的工作流程，构建智能化环境，旨在为知识产权战略提供洞察、支持关键决策，并优化运营效率，为每个细分市场客户的需求提供量身定制的解决方案。 如今，近一半的美国前 100 大专利申请者和全球品牌，以及全球各地越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。 全球已有超过 200 万名知识产权管理人员、律师、律师助理、行政人员和创新从业者使用 Anaqua 的平台进行知识产权管理。 Anaqua 的全球业务总部位于波士顿，同时在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。 如需了解更多信息，请访问 anaqua.com，或关注 Anaqua 的 LinkedIn 账号。

关于 RightHub

RightHub 是一家总部位于欧洲的公司，致力于升级全球创新保护基础设施。 RightHub 正在从根本上重塑知识产权专业人员的日常工作体验。 如今，知识产权专业人员不再需要耗费大量时间处理低效的行政事务或在多个应用程序之间来回切换，而是可以在单一平台上高效管理日常工作；通过该平台，他们不仅能与全球合作伙伴无缝协作，还能将相关数据与服务整合至知识产权生命周期的每个环节和流程。 RightHub 推出的横向平台，为知识产权所有者和知识产权公司提供了一种现代化、透明化的方式来使用并支付各类知识产权软件和服务。 如需了解更多信息，请访问 www.righthub.com

公司联系人：

Nancy Hegarty

Anaqua 市场营销副总裁

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

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