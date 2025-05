الفعالية الحصرية لكبار الشخصيات لشركة DDPAI في الرياض تستعرض ابتكارات نظام الحماية الذكية SmartGuard وتكشف النقاب عن الإصدار الذهبي الفاخر

الرياض، المملكة العربية السعودية،, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أقامت شركة DDPAI فعاليتها الحصرية لتجربة المنتجات المخصصة لكبار الشخصيات في العاصمة الرياض، حيث جمعت نخبة من الضيوف المدعوين فقط لتجربة استثنائية ومتميزة تحت عنوان "نظام الحماية الذكية من DDPAI". وقد عكست الفعالية، التي أُقيمت في أجواءٍ أنيقة، الفلسفة الأساسية للعلامة التجارية – "لسلامة رحلتكم" – وذلك من خلال الكشف عن ابتكارات جديدة صُمِمت خصيصًا لتلبية المتطلبات المتغيرة للسائقين في منطقة الشرق الأوسط.

كان جوهر الفعالية يتمحور حول النهج الشامل الذي تتبناه DDPAI في مجال السلامة الذكية أثناء القيادة. وبدلاً من التركيز فقط على تحديثات الأجهزة، كشفت العلامة التجارية عن مفهوم نظام الحماية الذكية SmartGuard – وهو حل متكامل يجمع بين التصوير الذكي والاتصال الفوري والحماية الشاملة في جميع الظروف. أظهرت المنتجات المعروضة، مثل كاميرا Z60 Pro الجديدة، والتي تمثل أحدث طراز من كاميرات مراقبة السيارات التي تدعم التسجيل ثلاثي القنوات من شركة DDPAI، كيف تُسهم تقنيات التصوير الذكي والاتصال عن بُعد في تعزيز السلامة أثناء القيادة اليومية. وفي الوقت ذاته، سلّط الإصدار المُحسّن من كاميرا N5 4G الضوء على قدرات مراقبة مواقف السيارات عبر الرادار، والتي باتت مدعومة بميزة الاتصال عن بُعد عبر تقنية 4G. يوفر هذا النظام القوي المتكامل إمكانية الاستشعار الفوري للحركة، وإرسال التنبيهات في الوقت الفعلي، والاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه، ما يحوّل المراقبة السلبية إلى نظام دفاعي نشط وتفاعلي، بغض النظر عن المسافة التي تبعُدها عن السيارة.





جسّدت هذه الابتكارات معًا التزام DDPAI بتوفير حماية ذكية وانسيابية تمتد إلى ما هو أبعد من القيادة.



كان الحدث الأبرز في هذه الأمسية هو الإطلاق العالمي الأول للإصدار الذهبي من كاميرا Z60 Pro – وهو إصدار فاخر محدود.

تتميز هذه الكاميرا التي يمكنك اقتناؤها بلمسات ذهبية وعدسة مُرصَّعة بالألماس، حيث تمزج بين الأناقة الراقية والأداء القوي، لتشكّل قطعة متميزة ترمز إلى الفخامة والابتكار في آنٍ واحد.



اختُتِمت الفعالية بإعادة التأكيد على رؤية DDPAI طويلة المدى تجاه المنطقة. وفي إطار تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، تضع العلامة التجارية نُصب أعينها التكيف مع السوق المحلي، والتصوير الذكي، والابتكار المُرتكز على احتياجات المستخدم. تسعى DDPAI، من خلال نظام الحماية الذكية SmartGuard، إلى تقديم تجربة قيادة فاخرة تجمع بسلاسة بين السلامة والتكنولوجيا وأسلوب الحياة.

من الحماية الذكية إلى الابتكار الراقي، تواصل DDPAI دعم مستخدميها لحماية كل لحظة على الطريق.

جهة الاتصال: overseas@ddpai.com

تتوفر الصور المصاحبة لهذا الإعلان على:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a599e6-0cf1-4a13-ab9f-f1ba5345b25dhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a145f43b-2187-4f34-86d9-153eac17dc32https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5809fdcc-07e6-447d-87c5-0f8661af4862

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.