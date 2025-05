Route4U Rende Accessibile la Città del Vaticano alle Persone in Sedia a Rotelle in Memoria di Papa Francesco

la Città del Vaticano Route4u logo Routeu app Vatican screenshot

Route4U annuncia oggi la disponibilità di una mappa completa dell'accessibilità della Città del Vaticano all'interno della sua app.

Ispirati dal potente messaggio di speranza e inclusione di Papa Francesco, abbiamo ritenuto essenziale rendere il Vaticano più accessibile per gli utenti in sedia a rotelle.” — Peter Bodo, Route4U

ROME, ITALY, May 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Route4U, la prima applicazione al mondo dedicata alla pianificazione di percorsi accessibili per persone in sedia a rotelle, annuncia oggi la disponibilità di una mappa completa dell'accessibilità della Città del Vaticano all'interno della sua app. Questa iniziativa fornisce informazioni cruciali per i visitatori e i pellegrini con disabilità motorie che si recheranno in Vaticano durante il Giubileo 2025.Riconoscendo l'apertura dell'"Anno della Speranza" da parte di Papa Francesco, avvenuta l'11 aprile 2024 mentre era in sedia a rotelle, e la sua forte enfasi sulla promozione di una "cultura dell'inclusione", Route4U è orgogliosa di contribuire a rendere il Vaticano più accessibile a tutti. Mappando l'accessibilità dei percorsi e dei luoghi chiave all'interno della Città del Vaticano, Route4U offre una risorsa preziosa e gratuita per visitatori e pellegrini con difficoltà motorie.Questo progetto si basa sul successo di Route4U in Irlanda, Regno Unito, Francia e Ungheria, dove l'app ha già permesso agli utenti in sedia a rotelle di pianificare viaggi accessibili con sicurezza."Ispirati dal potente messaggio di speranza e inclusione di Papa Francesco, in particolare nell'apertura dell'Anno Giubilare, abbiamo ritenuto essenziale rendere il Vaticano più accessibile per gli utenti in sedia a rotelle", ha dichiarato un portavoce di Route4U. "Ci impegniamo ad abbattere le barriere e a fornire gli strumenti necessari affinché tutti possano partecipare pienamente a eventi importanti e visitare luoghi culturali e religiosi significativi."Route4U sta attivamente cercando collaborazioni con comuni e agenzie in Italia e nel mondo per espandere i suoi servizi di pianificazione di percorsi accessibili a un numero sempre maggiore di comunità. L'azienda ritiene che, lavorando insieme, sia possibile migliorare significativamente la qualità della vita e le esperienze di viaggio per gli utenti in sedia a rotelle in tutto il paese.La mappa dell'accessibilità del Vaticano è ora disponibile gratuitamente all'interno dell'applicazione Route4U, scaricabile su dispositivi iOS e Android.Informazioni su Route4U:Route4U, una startup ungherese, è la prima applicazione al mondo per la pianificazione di percorsi accessibili in sedia a rotelle, dedicata a fornire informazioni accurate e affidabili sull'accessibilità per gli utenti con disabilità motorie. Mappando percorsi e punti di interesse accessibili, Route4U consente alle persone con difficoltà motorie di viaggiare con maggiore facilità e indipendenza.ios: https://apps.apple.com/us/app/route4u-wheelchair-navigation/id6743567697 android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.route4u.route4u ###

