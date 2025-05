TendersOnTime arrive en France : une plateforme unique pour les appels d’offres français et internationaux

PARIS, FRANCE, May 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Global Tenders Services Pvt Ltd , société mère de la plateforme internationale TendersOnTime.com , annonce officiellement le lancement de ses services en France. Cette initiative vise à accompagner les entreprises françaises dans leur développement, en leur offrant un accès simplifié aux appels d’offres français ainsi qu’aux marchés publics internationaux dans plus de 250 pays et 300 secteurs.Avec cette expansion, TendersOnTime devient la seule plateforme à regrouper, en un seul point d’entrée, les appels d’offres émis en France et les opportunités à l’international, permettant aux entreprises de toutes tailles de développer leur présence locale et mondiale.Un accès centralisé aux marchés publics en France et à l’étrangerLes entreprises françaises – qu’il s’agisse de PME, d’ETI ou de grands groupes – rencontrent souvent des difficultés à suivre et analyser les appels d’offres diffusés sur plusieurs portails. TendersOnTime répond à ce besoin en agrégeant les données issues de :Plateformes gouvernementales françaises (nationales, régionales, locales)Projets financés par l’UE et marchés publics territoriauxAgences internationales (ONU, Banque mondiale, BAD, etc.)Marchés privés, contrats PPP et initiatives multilatéralesSecteurs clés : construction, santé, énergie, informatique, conseil, défenseLa plateforme héberge actuellement plus d’un million d’appels d’offres actifs, et permet un filtrage précis par pays, secteur, source de financement ou code CPV, y compris pour les appels d’offres français.« Notre objectif est de rendre les appels d’offres mondiaux et les appels d’offres français plus accessibles, transparents et exploitables pour toutes les entreprises françaises »,déclare M. Sanjay Vyas, PDG de Global Tenders Services Pvt Ltd.« La France est un acteur majeur de l’innovation et des grands projets. Nous sommes fiers d’aider ses entreprises à rayonner localement et à l’international. »Une solution complète pour les entreprises françaises🇫🇷 Appels d’offres français :Couverture des appels d’offres publics émis en France (État, collectivités, hôpitaux, etc.)Alertes personnalisées par secteur ou zone géographiqueTéléchargement des documents de consultationClassement CPV & respect des règles de marchés publics de l’UESuivi des avenants, prorogations et attributions🌍 Appels d’offres internationaux :Opportunités dans plus de 250 paysFiltres avancés : agence de financement, pays, budget, secteurAccès aux avis d’attribution et appels d’offres à venirTraduction de documents et accompagnement à la candidatureIdéal pour les entreprises exportatrices et cabinets de conseilQui peut bénéficier de TendersOnTime ?PME & grandes entreprises françaises actives dans les marchés publicsFournisseurs dans les domaines IT, énergie, santé, constructionCabinets de conseil et experts en développement internationalChambres de commerce et structures d’appui au commerce extérieurConsultants indépendants ou agences de réponse aux AOFonctionnalités clés de la plateformeInterface disponible en français et anglaisRecherche par mots-clés, CPV, budget, pays ou acheteurAlertes e-mail personnalisées pour les appels d’offres français ou internationauxTableaux de bord multi-utilisateurs pour les grandes équipesServices additionnels : rédaction de réponses, veille stratégique, accompagnementAbonnements & Accès PremiumTendersOnTime propose une formule d’essai gratuite ainsi que plusieurs offres adaptées à :Les autoentrepreneurs et microentreprisesLes PME ciblant 1 à 3 marchésLes entreprises disposant de services achats à l’internationalLes abonnements Premium incluent :Accès complet aux données + documents téléchargeablesHistorique des marchés attribuésPrévision des marchés à venirSupport dédié en français et sessions de formationUn engagement pour l’écosystème public-privé françaisDans le cadre de son lancement en France, Global Tenders Services Pvt Ltd cherche à établir des partenariats avec :Les collectivités territoriales et ministèresLes chambres de commerce et agences régionalesLes structures d’accompagnement à l’export et clusters métiersDes webinaires, démonstrations et sessions de découverte de la plateforme seront proposés en français.À propos de Global Tenders Services Pvt LtdBasée en Inde, Global Tenders Services Pvt Ltd est l’éditeur de la plateforme www.TendersOnTime.com , l’une des plus structurées au monde pour la veille sur les appels d’offres. Elle dessert plus de 100 000 utilisateurs dans 80 pays, couvrant 300 secteurs d’activité.Sa mission : rendre les marchés publics accessibles, transparents et rentables pour les entreprises ambitieuses, en France comme à l’international.

Appels d'offres France

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.