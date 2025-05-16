AI-Media在2025年韩国国际广电设备展览会和新加坡亚洲广播展发布LEXI Voice创新翻译解决方案

悉尼, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能语言解决方案的全球领导者 AI-Media（澳交所代码：AIM）将于今年 5 月参加两大行业盛会，分别是韩国首尔 KOBA 2025 以及 Asia Tech x Singapore 大会旗下子展 Broadcast Asia 2025，预计将在亚洲产生重大影响。

AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 表示：“亚洲是 AI-Media 非常重要的增长市场。 我们十分高兴能将包括 LEXI Voice 在内的最新创新成果带到 KOBA 和 Broadcast Asia，向各大广播机构、活动制作方和企业展示我们的解决方案如何实现全球无障碍沟通和多语言互动。”

赋能亚洲广播机构和内容创作者

在 KOBA 2025 上，AI-Media 将携手韩国合作伙伴 BS Systems，共同展示其在 AI 字幕和多语言翻译技术领域的最新进展。 与会者可莅临 BS Solutions 展位（展位号：D326），现场体验 AI-Media 世界领先的 LEXI 字幕、实时翻译及编码器技术，深入了解这些专为实现广播和流媒体无缝集成而打造的解决方案。

在 Broadcast Asia 2025 期间，AI-Media 荣获指定，成为 Asia Tech x Singapore 全程会议日程的官方字幕合作伙伴。 AI-Media 的技术将为所有主要会场提供实时字幕支持，助力打造无障碍、包容性的会议体验，确保来自全球的与会者都能顺畅参会。

亲身体验 AI-Media 创新技术成果

在 KOBA 和 Broadcast Asia 期间，与会者将有机会亲身体验以下创新技术：

LEXI Voice：实时多语种翻译，未来已来

继在 NAB Show 2025 成功亮相后，LEXI Voice 现已正式推出，正加速变革广播机构与活动制作方触达多元受众的方式。 LEXI Voice 采用颠覆性的 AI 技术，可实时生成多语种音轨，无需昂贵的人力口译或额外硬件支持。 LEXI Voice 提供超低延迟的 100 多种语言翻译，并支持定制 AI 语音，助力客户开拓新兴市场、提升全球互动体验，同时将实时翻译成本最多降低 90%。

Abrahams 表示：“对许多客户而言，这标志着多语种内容交付终于具备真正的商业可行性。 LEXI Voice 正是行业所期待的解决方案——兼具可扩展性、操作简便和高性价比，同时保持广播级音质。”

欢迎莅临参观我们的展位：

KOBA 2025： 2025 年 5 月 20 – 23日 | 与 BS Systems 联合参展 | 首尔 COEX Convention & Exhibition Center | 展位 D326

2025 年 5 月 20 – 23日 | 与 BS Systems 联合参展 | 首尔 COEX Convention & Exhibition Center | 展位 D326 Broadcast Asia 2025：2025 年 5 月 27 – 29 日 Asia Tech x Singapore | 新加坡 Singapore Expo | 展位 5I3-8。 点击此处预约会面

访问 AI-Media 网站，了解有关 AI-Media 创新解决方案的更多信息。

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关于 AI-Media

AI-Media（澳交所代码：AIM）成立于 2003 年，总部位于澳大利亚，是全球领先的 AI 语音翻译、字幕和语言无障碍解决方案提供商。

LEXI Voice 是 AI-Media 最新推出的创新产品，基于其行业领先的 LEXI 字幕精准度，提供实时多语种语音翻译，彻底革新全球受众与直播内容的互动方式。 LEXI Voice 专为广播机构、企业和活动制作方打造，能够将直播内容即时呈现为多语种音轨，助力客户拓展受众覆盖范围，开辟全新营收渠道。

AI-Media 的端到端生态系统由 iCap、LEXI、Alta、Encoder Pro 和 LEXI Toolkit 组成，具有极其卓越的自动化能力、精准度和可扩展性，深受全球超过 25 个国家/地区客户的信赖。 凭借在替代传统人工工作流程方面的成熟实践，AI-Media 正赋能全球领先组织，以规模化方式打造更加无障碍、包容性的内容体验。

媒体联系人：

Fiona Habben

全球营销总监

Fiona.habben@ai-media.tv



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