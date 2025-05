InstantGMP PRO, Ahora disponible en Español, ampliando Soluciones de normas GMP para Fabricantes Internacionales

InstantGMP All-In-One Manufacturing & Quality System

CARY, NC, UNITED STATES, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- InstantGMP™, proveedor líder de soluciones tecnológicas para industrias reguladas, anunció hoy que su plataforma insignia, InstantGMP PRO™, ya está disponible en español, ofreciendo así herramientas de cumplimiento adaptadas a fabricantes de productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y cannabis en España, México y América Latina.Este lanzamiento, que sigue a la reciente incorporación del idioma español en su sitio web oficial, representa un paso clave en la estrategia global de la empresa para hacer que el cumplimiento normativo sea más accesible en diversos mercados. Ahora, los usuarios hispanoparlantes pueden beneficiarse de un sistema digital integrado que permite gestionar de forma eficaz la producción, la calidad y el inventario, cumpliendo con las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) locales e internacionales.“Llevar InstantGMP PRO™ a los usuarios de habla hispana reafirma nuestro compromiso de apoyar a los fabricantes de todo el mundo en su camino hacia el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa”, declaró el Dr. Richard Soltero, presidente de InstantGMP. “Nuestra meta es brindar herramientas poderosas y fáciles de usar que permitan a nuestros clientes competir en un mercado global”.InstantGMP PRO™ en español incluye:• ✅ Registro Electrónico de Lotes: Creación y seguimiento digital de lotes para garantizar trazabilidad, precisión y cumplimiento.• ✅ Gestión de Calidad : Automatización de flujos de trabajo que reduce errores y agiliza auditorías.• ✅ Gestión de Inventario : Control y visibilidad en tiempo real de materiales e insumos.• ✅ Acceso en la Nube: Seguridad y disponibilidad de los datos desde cualquier ubicación.• ✅ Cumplimiento sin Papel: Reducción de la documentación física cumpliendo con FDA, EMA y COFEPRIS.Con esta nueva versión, los fabricantes en regiones hispanoparlantes podrán optimizar sus procesos, reducir errores y mantenerse alineados con regulaciones como EudraLex Volumen 4, AEMPS en España, y las normas NOM-164 y NOM-248 aplicadas por COFEPRIS en México.Acerca de InstantGMP™, Inc.Fundada por el Dr. Richard Soltero hace más de 20 años, InstantGMP, Inc. desarrolla soluciones en la nube para la gestión de fabricación, inventario y calidad, enfocadas en industrias sujetas a regulaciones estrictas. La empresa fue pionera en la creación de software de registros electrónicos de lotes que simplifican la documentación y promueven la eficiencia operativa bajo normas GMP.Solicite una demostración hoy mismo y descubra cómo InstantGMP PRO™ puede transformar sus procesos de cumplimiento.👉 Visite www.instantgmp.com o contáctenos para más información.

