Tronsmart lanza Halo 300 para elevar la diversión de las fiestas con un sonido épico de 240 W

Tronsmart Halo 300: altavoz portátil para fiestas con un sonido potente

Sumérgete en el ambiente de fiesta definitivo con un sonido épico y un diseño impresionante.

SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Tronsmart presenta Halo 300, su último altavoz portátil para fiestas con un rugido épico que hace temblar el suelo. Más allá del potente sonido de 240 W, Halo 300 ofrece una fidelidad de audio superior, con un botón de SoundPulse para potenciar los graves. Sus tweeters en ángulo de 270 grados impresionan con un escenario sonoro más amplio. Este altavoz te transporta a un concierto al aire libre donde el sonido rico llena el espacio.Diseño único para moverseImagina a tu banda favorita tocando en tu sala: Los tweeters en ángulo de 270 grados proyectan los agudos hacia los lados, creando un escenario sonoro envolvente que sumerge a todos en el ritmo. Además, puedes llevar la banda al jardín gracias a su asa retráctil y ruedas resistentes.Sonido atronador de 240 W con cada detalle nítidoAdemás del impresionante sonido de 240 W, el altavoz alcanza hasta 111 dB para un audio que hace temblar la habitación y llena el espacio de una cancha de baloncesto. Compuesto por dos woofers de 8 pulgadas, dos mid-tweeters de 3 pulgadas y dos tweeters de 3 pulgadas, su sistema 2,2 canales está diseñado para hacer vibrar el suelo con graves potenciados. Gracias a su sistema de sonido de 3 vías, el Halo 300 reproduce la claridad de la música en directo para convertir tu reunión en un concierto al aire libre en el que todos los invitados sientan la energía de la primera fila. Además, puedes emparejar dos altavoces para un sonido estéreo envolvente, o conectar más de 100 para una experiencia que hará temblar la tierra.Convierte cualquier reunión en un escenarioAl caer el atardecer, transforma tu barbacoa junto a la piscina con 5 modos de luz dinámicos. Los halos pulsantes se sincronizan con los ritmos del EDM, mezclando los tonos del ocaso en un espectáculo visual de luz y crepúsculo. Libera tu voz con micrófonos o deleita con riffs de guitarra conectándola a la entrada del altavoz. Disfruta mientras los DJs mezclan pistas mediante XLR, y los efectos ambientales de multitud elevan la atmósfera con gritos, vítores y aplausos.Personaliza tu ambiente¿Deseas un sonido único? ¡Ajusta el ecualizador a través de la app de Tronsmart! Tanto si quieres potenciar los graves como afinar los medios, este altavoz lo hace posible. Además, carga tu teléfono sin preocupaciones gracias al puerto USB-A. Con hasta 20 horas de reproducción, la fiesta no terminará hasta que tú decidas.Precio y disponibilidadEl Tronsmart Halo 300 es el altavoz de fiesta definitivo para reuniones de 30 a 50 personas. Está previsto que esté disponible en mayo a un precio de USD $349,99/EU €349,99/MXN $7999. Consíguelo en tronsmart.com , Mercadolibre y otras plataformas autorizadas.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.