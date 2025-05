IUX obtiene dos reconocimientos en los Global Brands Awards 2025

IUX gana los PREMIOS GLOBAL BRAND 2025 a Mejor Bróker de Divisas por sus bajos spreads y a Mejor Tecnología de Gestión de Riesgos

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX ha marcado otro hito significativo en los mercados financieros al ganar dos prestigiosos títulos en la ceremonia de los Premios Global Brand, Asia 2025: Mejor Bróker del Mercado de Divisas por sus Bajos Diferenciales y Bróker del Mercado de Divisas con la Mejor Tecnología de Gestión de Riesgos.

Estos premios ponen de manifiesto el compromiso constante de IUX a la hora de ofrecer a los operadores de todo el mundo unas condiciones de trading competitivas, una infraestructura tecnológica avanzada y apoyo a la gestión de riesgos.

En relación con este reconocimiento, Alex Delarue, director comercial regional (APAC) de IUX, afirmó: «Estamos orgullosos de que se reconozca a IUX por aquello que consideramos más importante para los operadores profesionales: diferenciales ajustados, protección inteligente frente al riesgo y una ejecución fluida. Estos premios confirman nuestra estrategia de hacer de la profesionalidad, la transparencia y la tecnología el eje de todo lo que hacemos. Es un honor, y no hemos hecho más que empezar».

La plataforma MetaTrader 5 ofrecida por IUX y diseñada para satisfacer las necesidades de los operadores profesionales, cuenta con diferenciales variables más reducidos y ajustes flexibles de stop loss, todo ello complementado por una red global de servidores de alto rendimiento para ofrecer una ejecución de operaciones eficaz. Los operadores se benefician de un entorno fluido y eficaz para el trading, respaldado por una infraestructura fiable y precios coherentes.

IUX da prioridad a la seguridad del cliente con mecanismos clave como la segregación de los fondos, con lo que se garantiza que el dinero del cliente se mantiene separado de los fondos de la empresa, y la protección contra saldos negativos, limitando las pérdidas de los operadores en el saldo de su cuenta. La empresa también mantiene la transparencia con funciones como un registro en directo de los diferenciales, gracias al cual los operadores pueden evaluar su competitividad.

Los Premios Global Brand se crearon para reconocer a empresas de múltiples sectores, como el financiero, la educación, la hostelería, el estilo de vida, el automóvil y la tecnología. El objetivo de los premios es distinguir a las organizaciones que demuestran una calidad de servicio constante, innovación y excelencia operativa en sus sectores.

IUX sigue centrándose en mejorar el ámbito del trading mediante el desarrollo continuo de tecnologías y servicios, garantizando que los clientes tengan acceso a unas condiciones de trading fiables, transparentes y favorables.

Si desea obtener más información sobre IUX y los servicios que ofrece, visite: IUX.

Acerca de IUX

IUX es una plataforma global de trading que ofrece una amplia gama de instrumentos financieros. La empresa ofrece servicios de trading enfocados en condiciones competitivas, tecnología de ejecución avanzada y asistencia continua al cliente, con el objetivo de satisfacer las necesidades en constante evolución de los operadores de todo el mundo.



