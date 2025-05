'El Legado de las Hadas' la saga bicentenaria de Patricia Bossano recibe el premio Literary Titan Gold Book

Literary Titan Gold Book Award is Every writer's dream! El Legado de las Hadas now proudly wears it. Galardonada prosista de ficciones filosóficas, literatura artesanal y merodeos sobrenaturales sin inteligencia artificial. Patricia reside en California con su familia y allí compone sus obras.

La galardonada serie explora la poderosa magia interior que nos define y en torno a la cual se despliegan las relaciones entre las mujeres en una familia.

La fascinante dimensión feérica puede estar a la vuelta de la esquina, o entre las páginas de un libro, o hasta en tu propia sangre...” — Patricia Bossano

FAIRFIELD, CA, UNITED STATES, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Este galardón se les otorga a libros que se destacan por su magistral presentación de contenido original, el meticuloso desarrollo de personajes en un entorno deslumbrante y orgánico, una trama innovadora que sustenta la originalidad del tema y una prosa elegante que transforma simples palabras en novelas bellamente escritas.“En Literary Titan conferimos nuestro Gold Book Award a aquellas obras que nos han asombrado y maravillado con su estilo excepcional, la originalidad de su contenido, la confección de vistas prodigiosas y la complejidad de sus personajes. El Legado de las Hadas se merece este extraordinario galardón y Literary Titan se complace en reconocer la dedicación, habilidad narrativa y la imaginación de Patricia Bossano.”Con su cautivadora prosa y su habilidad para desarrollar personajes inolvidables, Patricia sigue llamando la atención y demostrando, una y otra vez, su aptitud para lograr la excelencia literaria.Ve a los enlaces a continuación para compartir la emoción y el encanto de la serie, tomo por tomo, en tres entrevistas:Tomo I, Herencia Encantada (en inglés)Tomo II, Un Don de Cuna (en inglés)Tomo III, El Legado de Nahia (en inglés)La trilogía completa, El Legado de las Hadas, llega en septiembre, 2025.

