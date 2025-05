El DOH otorga fondos para fortalecer la salud materna en comunidades tribales y rurales

Para publicación inmediata: 13 de mayo de 2025 (25-068-español) Contacto: Comunicaciones del DOH OLYMPIA. El DOH (por su sigla en inglés, Departamento de Salud del Estado de Washington) se complace en anunciar a los beneficiarios de las subvenciones del MHI (por su sigla en inglés. Programa de Innovaciones en Salud Materna) para 2025. En 2023, con el financiamiento de la HRSA (por su sigla en inglés, Administración de Recursos y Servicios de Salud), se dio inicio al programa MHI, cuyo propósito es mejorar la salud materna en todo el estado de Washington a través de tres objetivos principales: La creación de un grupo de trabajo estatal sobre salud materna;

La identificación de prioridades estratégicas para los próximos cinco años; y

La mejora en la recopilación y el uso de datos sobre mortalidad y morbilidad materna a nivel estatal. “Estas subvenciones son un paso clave para mejorar la salud materna y reducir las inequidades en salud en comunidades tribales y rurales, donde el acceso a la atención materna puede ser limitado”, dijo Lacy Fehrenbach, directora de Prevención, Seguridad y Salud del DOH. “Las subvenciones también reflejan nuestro compromiso de invertir en soluciones impulsadas por la comunidad para mejorar la salud materna de los residentes de Washington, sin importar dónde vivan”. El grupo de trabajo estatal sobre salud materna identificó las subvenciones del programa MHI como prioridades en el plan estratégico de salud materna de Washington. Este programa otorga dos subvenciones por separado: la subvención para la salud materna para AI/AN (por su sigla en inglés, indios americanos o nativos de Alaska) y la subvención para la expansión de programas de enfermería rural. Subvención para la salud materna para indios americanos o nativos de Alaska Dos organizaciones recibirán cada una $200 000 anuales durante dos años para expandir los servicios de salud materna diseñados y dirigidos por comunidades AI/AN: Los Hi•dubaɫ Baʔas (casa de parto Makah) utilizarán esta subvención para formalizar su programa de parteras que presta servicios en la Reserva Makah y el área de Neah Bay, una comunidad remota ubicada a más de 75 millas (120 km) del hospital de maternidad más cercano. Este financiamiento apoya a esta comunidad tribal en la oferta de servicios ampliados de lactancia a domicilio, la organización de un grupo de juegos mensual para niños pequeños y el lanzamiento de un canal de YouTube para compartir el conocimiento tradicional Makah sobre el parto y la crianza con los miembros tribales, tanto a nivel local como a distancia.

La NWWIHB (por su sigla en inglés, Mesa Directiva de Salud Indígena del Noroeste de Washington) (solo en inglés) fortalecerá su colaboración en salud materna con PeaceHealth en Bellingham, el único hospital de maternidad de la región. La NWWIHB también pondrá en marcha una red de doulas comunitarias, que brindará apoyo en el parto, la lactancia y la salud mental perinatal desde un enfoque culturalmente adecuado, y conectará a las familias AI/AN con parteras indígenas tradicionales durante sus visitas al hospital y a la clínica. Los beneficiarios de la subvención para la salud materna para indios americanos o nativos de Alaska fueron seleccionados por un comité evaluador compuesto por cinco miembros de comunidades AI/AN de todo el estado. Estas personas cuentan con una amplia experiencia en salud materna y son ciudadanas o descendientes de naciones tribales, como la Tribu India Cowlitz, la Tribu Spokane, la Nación Choctaw de Oklahoma y las Tribus Confederadas de la Reserva Colville. Ampliación de la formación en enfermería en comunidades rurales: Para ayudar a abordar la escasez de personal que contribuye al cierre de hospitales y a la falta de atención materna en comunidades rurales, el programa MHI también otorgará hasta $100 000 anuales durante 3,5 años a dos instituciones educativas: El BBCC (por su sigla en inglés, Colegio Comunitario Big Bend) (disponible en inglés, español, ruso y ucraniano) ampliará su colaboración con el Programa de Formación en Enfermería Rural, que ayuda a los estudiantes a obtener títulos de enfermería mientras viven y se capacitan en zonas rurales. El BBCC ofrecerá formación a distancia en enfermería a una nueva cohorte de 10 estudiantes y continuará su trabajo en los centros rurales de atención médica de los condados de Grant, Adams, Lincoln y Ferry. La subvención permitirá al BBCC revisar y adaptar su plan de estudios para incluir contenido de enfermería específico para áreas rurales.

La Facultad de Enfermería de la Universidad del Estado de Washington (solo en inglés) desarrollará un programa de enfermería rural y se asociará con sistemas de salud rurales en el noreste y sureste de Washington, incluidos los condados de Pend Oreille, Stevens y Klickitat. Los hospitales rurales colaborarán en el desarrollo del programa y se contratará personal como instructores clínicos auxiliares del programa de enfermería. Estos programas están diseñados para preparar a los estudiantes para las exigencias particulares de la enfermería rural, incluida la atención obstétrica, mientras les permiten permanecer en sus comunidades rurales. Los beneficiarios de la subvención para la expansión de la formación en enfermería en comunidades rurales fueron seleccionados por un comité evaluador diverso compuesto por ocho personas que representan escuelas de enfermería, comunidades rurales y organismos públicas. Todos tenían experiencia directa en enfermería rural o atención materna. Nuestro sitio web es su fuente para una dosis saludable de información. Manténgase al día siguiéndonos en nuestras redes sociales en español. ###

