Bitget 向缅甸地震中受灾家庭输送关键援助

曼谷, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在缅甸萨盖因地区 3 月 28 日遭遇 7.7 级毁灭性地震之后，全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 展开救灾行动，为缅甸灾区提供援助。 这场地震的震感甚至波及曼谷，更使该地区原本因内乱与经济动荡而困顿不堪的局势雪上加霜。

Bitget 与当地合作伙伴携手，为高风险家庭提供了 150 个紧急应急包，包括那些失去家园、照顾婴儿或年迈亲属的家庭，以及获得援助相对较少的家庭。 每个应急包都提供了全方位支持，包括基本防病卫生用品、为流离失所家庭准备的睡垫和毯子、帮助恢复日常生活的炊具、安全饮用水过滤设备，以及满足紧急健康需求的基本药物。

这项行动同样面临挑战。 在冲突发生地区，为应对安全风险、物流难题以及援助物资被挪用的风险，需要进行缜密的规划，并与当地社区建立深厚的信任关系。 Bitget 的当地合作伙伴凭借深厚的在地经验，确保了援助物资的公平分发，精准覆盖了那些在危机应对混乱状态下原本可能被忽视的家庭。

“真正的人道主义行动，不应只是满足紧急需求，更要关注那些被忽视的群体。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “作为全球第二大加密货币交易所生态系统，我们始终坚信，若要行业中切实取得增长，必须具备真正的责任担当。 加密货币诞生于赋权众生、联通全球的理念之上。 在危机时刻，这些理念必须付诸实践。 我们对缅甸受灾社区的支持印证了这一点：真正的创新，唯有与人文关怀并行，方能体现其深远意义。 在推动金融未来发展的同时，我们同样致力于打造一个无人掉队的未来。”她补充道。

这场救灾援助的影响早已超越物质层面。 对于那些因地震流离失所、被迫挤在临时避难所的家庭而言，这些应急包有效缓解了有限公共资源所面临的压力。 对于其他人而言，这些应急包不仅象征着灾后初现的安定曙光，更传递出一个温暖讯息：他们并未被遗忘。

随着萨盖因地区救援工作的持续推进，Bitget 的这一行动也提醒我们：真正有效的危机应对，始于倾听受灾者的声音，深入了解他们的真实处境。 通过迅速展开行动和深入了解当地需求，我们得以将援助精准送达最需要的地方——逐户落实，逐区推进。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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