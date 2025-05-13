Bitget 將重要援助送到緬甸受地震影響家庭手上

曼谷, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget 是頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司，在 3 月 28 日實皆地區發生 7.7 級破壞力強的地震後，已動員為緬甸弱勢社群提供救濟。 這場地震遠至曼谷亦感受到，而緬甸本身飽受內亂和經濟不穩的折磨，這場災難更加劇了目前的困境。

Bitget 協同當地合作夥伴，將 150 份應急物資包發放給高危家庭，包括流離失所、需要照顧嬰兒或年長家屬或所獲得援助極其有限的家庭。 每一份物資包都提供了全方位的支援：預防疾病的衞生必備用品、為流離失所家庭提供的睡墊和毛毯、恢復日常生活的煮食工具、安全飲水濾水器以及滿足緊急衞生需要的基本藥物。

此次行動面臨諸多挑戰。 從應對安全風險、物流障礙到衝突地帶可能發生援助物資被挪用等狀況，我們需要進行細緻的規劃以及在社群中建立深固信任。 Bitget 現場的合作夥伴利用對當地的了解，確保物資分配公平，使援助惠及危機應對混亂局面下可能遭到忽視需要的家庭。

「真正的人道主義行動不僅僅是滿足迫切需要——而是看見肉眼未見的環節。」Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說。 「作為第二大加密貨幣交易所生態系統，我們相信行業在取得堅實進展以外，同時亦必須肩負起真正的責任。 加密貨幣建立在賦能和全球互通的理想上。 在危機來臨時，這些理想必須轉化為行動。 通過對緬甸受影響社群的支援，再次提醒我們在創新之餘，必須同步考慮對人類的影響。 我們在幫助構建金融未來的同時，亦同樣致力構建照顧每一個人的未來。」她補充道。

支援不僅限於物資救濟。 對於在擁擠不堪臨時避難所生活的流離失所家庭，物資包減輕了共享資源的壓力； 對於其他人，物資包則代表災難發生後恢復穩定的第一步，意味著他們沒有被遺忘。

隨著恢復工作在實皆持續展開，Bitget 的行動再次反映有效的危機應對是從聆聽和了解而開始的。 透過快速行動與對當地的深厚了解，我們能夠為最需要支援的人士提供支援——每次幫助一個家庭、一個社群。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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