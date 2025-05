BLACKSHAPE, IFTE 2025 – ULUSLARARASI HAVACILIK EĞİTİM FUARI İÇİN İSTANBUL’A İNDİ

ISTANBUL, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Demiryolu, uzay-havacılık ve dijital mekatronik sektörlerinde faaliyet gösteren İtalyan yüksek teknoloji sanayi grubu Angel Holding bünyesindeki Blackshape S.p.A., 9-11 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı’nın (IFTE) öne çıkan katılımcıları arasındaki yerini aldı.

Blackshape, küresel havacılık eğitim ekosistemi için kilit öneme sahip bu etkinlikte yeni nesil eğitim uçağını tanıtacak ve Türk havacılık sektörünün paydaşlarıyla ortak ilgi alanlarını keşfetmeye açık bir yaklaşım sergileyecek. Şirket, uluslararası gelişim stratejisi kapsamında, uzun vadeli endüstriyel sinerjiler oluşturma hedefi doğrultusunda teknoloji transferi ve lisanslı üretim dahil olmak üzere çeşitli işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye hazır.

IFTE’de sergilenecek ve demo uçuşları gerçekleştirilecek olan Blackshape Gabriél, şirketin temel askeri ve sivil pilot eğitimi için en iddialı çözümü. Hem EASA hem de FAA sertifikalarına sahip olan Gabriél, Lycoming ve Rotax motor seçenekleriyle sunuluyor. Şık karbon kompozit bir gövdeyi, tam tandem kokpit yerleşimi ve yedekli aviyonik sistemle birleştiren Gabriél, rakipsiz bir eğitim deneyimi sunuyor.

Gabriél, üstün performansı son teknolojiyle birleştirerek yeni nesil uçuş eğitiminde merkezi bir rol oynamak üzere tasarlandı. Blackshape’in geliştirme yol haritasında hem tandem hem de yan yana kokpit konfigürasyonlarında turboprop ve hibrit-elektrikli varyantlar yer alıyor ve bu yaklaşım şirketin daha sürdürülebilir ve farklı görevlere uyumlu hale getirilebilen havacılık vizyonunu yansıtıyor.

“IFTE 2025’e katılımı uluslararası varlığımızı güçlendirmek ve Gabriél’i uçuş eğitimi alanında referans platform olarak tanıtmak açısından stratejik bir fırsat olarak görüyoruz.” diyen Blackshape CEO’su Niccolò Chierroni, “Türk ve uluslararası paydaşlarla yeni ortaklıklar keşfetmekten için büyük heyecan duyuyoruz; hedefimiz, birlikte daha verimli ve yenilikçi bir küresel ekosistem inşa etmek.” ifadelerini kullandı.

Blackshape, Gabriél uçağını tanımlayan temel özellikler olan performans, tasarım ve yeniliği katılımcıların doğrudan deneyimleyebileceği standı (A21 + A22) ile fuarda yer alacak. Şirket, ayrıca pilot eğitiminde mükemmellik için işbirliği kapsamında yeni açılımları keşfetmeyi de amaçlıyor.

