EBC Financial Group、ウランバートル国際大学と包括的協力協定を締結

EBC Financial Group:教育とキャリア指導の取り組みを通じてモンゴルの次世代の金融専門家の育成に貢献したことで、ウランバートル国際大学(IUU)から表彰されました。 EBC Financial Group:ウランバートル国際大学(IUU)と、インターンシップ、ワークショップ、メンターシップを通じてモンゴルの金融人材を育成するためのパートナーシップを結びつけます。 EBC Financial Group:EBCモンゴルチームはIUUキャリアプロモーションイベントで160人の学生と交流し、金融分野における学生の無限の可能性について話し合いました。

戦略的なパートナーシップにより、EBCは産学間の垣根をこえて金融人材の育成に取り組みを、国際的な視点を持ったインターンシッププログラムを新たに開始しました。

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- モンゴルは「若者の国」でと呼ばれ、人口の65%が35歳未満です。金融業界が急速に成長するにつれ、これらの若者たちがその原動力として大きな期待を集めています。こうした背景を受けて、EBC Financial Group(以下、EBC)は、2025年4月29日にウランバートル国際大学(IUU)主催のキャリアプロモーションイベント「Axiun omox rahwnuyyma eдерner(若者のキャリアアップのための機会)」への貢献が評価され、IUUに感謝状を授与されました。

グローバルな経験を求めるモンゴルの若者にとって、EBCのIUUとの初の協力は、地元の人材と国際的な機会を繋ぐというEBCの想いを体現するものとなりました。EBCは、金融リテラシーの促進、キャリア形成の支援、海外でのインターンシップを通じて、モンゴル政府が掲げる「若者を次世代の金融リーダーろ育成する」という方針に沿って活動を展開しています。

地域との関わりから世界への影響へ

イベント期間中、最高執行責任者(COO)のタミール・バータル氏とEBCの事業開発チームが率いるEBCモンゴルチームは、IUUの経済学部と経営学部の160名以上の学生と交流し、金融サービスにおけるキャリアパスを分かりやすく説明し、金融講座、フォーラム、バーチャルトレーディングコンテストといった実践的な学びを通じて学生の関心を高めました。学生のオンボーディングフォームでは学生の圧倒的な反響を受け、IUUとの共同協力協定が締結され、同大学のカン・ヨユル理事長の承認を得ました。

このパートナーシップを通じて、以下の取り組みが進められます。

- EBCモンゴルオフィスで年間最大10件のインターンを受け入れ、選抜された学生は他の海外のEBCオフィスで働くチャンス提供されます。これにより、学生の国際的なキャリア形成が後押しされます。

- 年間を通しての共同プログラムは、学界とビジネス界をつなぐ、月例金融講義、バーチャルトレーディングコンテスト、就職カウンセリングなどが含まれています。

- IUU卒業生のための優先的な採用ルートに加え、モンゴルの経済成長に貢献するような的メンターシップと研究プロジェクトを実施していきます。

これらの成果を通じて、経営学部と経済学部の160名を超える学生が入学願書を提出し、EBCでの将来の機会に関心を示しました。「このパートナーシップは、EBCにとって単なる一歩ではなく、若い世代に知識と機会を提供することでモンゴル経済全体を支えるものです」とバータル氏は述べました。「学生たちに実践的なスキルを身につけてもらうことで、金融業界の持続性と革新性に投資しているのです。」



「モンゴルの若い人材に扉を開くだけでなく、ビジネス界と学界の永続的なつながりを築くこの取り組みに参加できることを誇りに思います」とバータル氏は付け加えました。「EBCのビジョンは、知識と機会の両方で次世代を後押しすることにあります。」



学術連携とESGリーダーシップの伝統

EBCとIUUとの連携は、世界的な教育に対するEBCの長年の取り組みの延長線上にあります。 EBCはオックスフォード大学経済学部を支援し、「経済学者の真摯な活動(WERD)」シリーズを共催しました。このシリーズには、社会にとって重要なマクロ経済戦略、特に気候変動へのレジリエンスに関するWERDの2023-

2024年版と2024-2025年版が含まれています。IUUとのパートナーシップは、教育・若い世代の育成、金融分野での能力開発を重視するセEBCのグローバルCSR方針にも合致しています。

EBC Financial GroupのグローバルESGイニシアチブと教育パートナーシップについて詳しくは、https://www.ebc.com/jp/ESGをご覧ください。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。 https://www.ebc.com/jp/

