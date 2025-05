จากความหวังสู่ความสำเร็จ: ผลกระทบอย่างยั่งยืนจากการสนับสนุนของ IUX ต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนในเมือง Calbayog จากความหวังสู่ความสำเร็จ : ผลกระทบอย่างยั่งยืนจากการสนับสนุนของ IUX ต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนในเมือง Calbayog

IUX ร่วมมือกับ SOS Children’s Villages ฟิลิปปินส์ พัฒนาการศึกษาและทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชนใน Calbayog เสริมสร้างชุมชนยั่งยืน

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX, ผู้ให้บริการการเทรดดิจิทัลระดับโลก, มีความภาคภูมิใจที่จะแบ่งปันผลตอบรับในด้านที่ดีจากการร่วมมือครั้งล่าสุดกับองค์ SOS Children’s Villages ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ IUX ที่จะพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การบริจาคล่าสุดของ IUX ได้ช่วยนำพาความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือในเมือง Calbayog ประเทศฟิลิปปินส์

ความร่วมมือกันภายใต้โครงการ "Giving Hope a Chance – A Partnership for Filipino Children and Youth" ได้สร้างผลลัพธ์ที่มีความสำคัญโดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน การสนับสนุนจาก IUX ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน, การสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม, และสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ภายใต้การดูแลของครอบครัวในเครือ SOS

เด็กๆ อย่าง Katarina จากบ้านครอบครัว Oiestien ซึ่งมีความฝันที่จะเป็นครู และ Jared จากบ้านครอบครัว Sebjourn ที่มุ่งหวังจะเป็นสถาปนิก กำลังเจริญเติบโตจากการได้รับแรงสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางการศึกษาของพวกเขารวมถึงเพื่อน ๆ แสดงให้เห็นถึงพลังของการทำงานร่วมกัน "ฉันชอบเรียนและช่วยน้อง ๆ ทำการบ้าน ความฝันของฉันคือการเป็นครูและช่วยให้คนอื่นเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ" Katarina กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงจากโครงการในครั้งนี้

นอกจากด้านการศึกษาแล้ว IUX ยังสนับสนุนกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อาทิเช่น ในช่วงวันเด็กแห่งชาติในปี พ.ศ. 25671, องค์กร SOS Children’s Village ที่เมือง Calbayog ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและเยาวชน, การตระหนักรู้ถึงสุขภาพ และการพัฒนาศัพยภาพของเด็กและเยาวชน

การสนับสนุนของ IUX ยังช่วยเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนภายใต้โครงการเสริมสร้างครอบครัว (Family Strengthening Program - FSP STEAM) ด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนประวัติย่อ, การวางแผนอาชีพ และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมทางการเงินซึ่งช่วยให้นักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับทักษะการจัดการด้านเงินที่จำเป็น ซึ่งช่วยเสริมพันธกิจของ IUX ในการมอบเครื่องมือให้เยาวชนเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

"IUX เชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่ไร้ซึ่งพรมแดน" ตัวแทนของ IUX กล่าว "ความร่วมมือของเรากับองคร์กรอย่าง SOS Children’s Villages ที่ประเทศฟิลิปปินส์ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาเยาวชนและเสริมสร้างชุมชนผ่านการศึกษา, การพัฒนาทักษะ และการดูแลอย่างครบวงจร"

IUX ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในเส้นทางสู่อนาคตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาด้านการเรียนรู้, เพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนให้มากยิ่งขึ้น, รวมไปถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CSR ของ IUX, โปรดติดต่อ: IUX.

เกี่ยวกับ IUX

IUX เป็นแพลตฟอร์มการเทรดระดับโลกที่ให้บริการเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยเงื่อนไขการเทรดที่ดีกว่า พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และการสนับสนุนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จในโลกการเทรดออนไลน์

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.