Vigan Veliu Consulting präsentiert neue Branding-Strategie für kleine Unternehmen im digitalen Raum

Die Berliner Agentur unterstützt Selbstständige und KMUs mit klarer Positionierung, Social-Media-Strategien und KI-gestützten Funnels.

BERLIN, GERMANY, May 9, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Berliner Social-Media-Agentur Vigan Veliu Consulting & Marketing startet eine neue Initiative, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Selbstständigen und Coaches beim Aufbau einer starken digitalen Markenpräsenz zu helfen. Die neue Strategie kombiniert Branding, gezielten Social-Media-Content und KI-gestützte Funnels – alles aufeinander abgestimmt, um organisch Reichweite, Vertrauen und Kundenbindung zu fördern.„Viele haben ein gutes Angebot, aber niemand erfährt davon“, sagt Vigan Veliu, Gründer der Agentur. „Unser Ziel ist es, das zu ändern – mit Klarheit, Struktur und einem System, das auch ohne bezahlte Werbung funktioniert.“Die Agentur bietet dabei ein 3-Säulen-Modell an:Positionierung & Branding: Herausarbeiten, was das Unternehmen besonders macht.Strukturierter Content für LinkedIn & Instagram: Inhalte, die nicht nur gefallen, sondern echte Anfragen generieren.KI-basierte Funnels & Automatisierungen: Für eine effektive Lead-Gewinnung und nachhaltige Kundenbindung.Ein Beispiel aus der Praxis zeigt: Eine Innenarchitektin aus Köln konnte durch die Zusammenarbeit ihre Reichweite auf LinkedIn um über 20 % steigern – und innerhalb weniger Wochen mehrere neue Kunden gewinnen.Das Angebot umfasst:Strategieberatung für LinkedIn, Instagram & Co.Erstellung von Content-Plänen & Canva-VorlagenAufbau von DSGVO-konformen Funnels und E-Mail-StreckenWorkshops & 1:1-Coachings für Selbstständige und kleine TeamsInteressierte können sich über die Website www.vigan-veliu.de für ein kostenloses Erstgespräch anmelden.PressekontaktVigan VeliuGründer & GeschäftsführerE-Mail: kontakt@vigan-veliu.deWeb: www.vigan-veliu.de Instagram: @veliuconsultingLinkedIn: linkedin.com/in/viganveliu

