ความมุ่งมั่นของ IUX ต่อความโปร่งใสและความปลอดภัยของข้อมูลในการเทรด

IUX มุ่งมั่นปกป้องข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในกระบวนการยืนยันตัวตนและการฝากเงิน ปกป้องข้อมูลและเงินของลูกค้าอย่างสูงสุด

LIMASSOL, VINCENT, CYPRUS, May 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- IUX ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทั้งขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Proof of Identity, POI) และขั้นตอนการยืนยันข้อมูลธนาคาร (Proof of Bank, POB) มาตรการเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางใจได้ในความปลอดภัยของเงินและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเมื่อทำการฝากเงินหรือยืนยันบัญชี

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการฝากเงินที่ปลอดภัย

IUX มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการฝากเงิน โดยจะรับเฉพาะการโอนเงินจากบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับชื่อบนบัญชีของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น นอกจากนั้น เอกสาร POI และ POB ที่ลูกค้าอัปโหลดจะต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนด้วย เพื่อให้การทำธุรกรรมเป็นไปด้วยความปลอดภัย

การคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า

IUX ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสและช่องทางการรับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงและเป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างประเทศในการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

การแบ่งแยกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บแยกจากบัญชีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการใช้เงินดังกล่าวในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเงินภายในบริษัท นอกจากนั้น IUX ยังยึดมั่นต่อระเบียบทางการเงินอย่างเคร่งครัดและได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เชื่อถือได้เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความปลอดภัย

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ

IUX มีความมุ่งมั่นในการรักษาความลับและความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจะจัดการข้อมูลทั้งหลายตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

สรุป

IUX ให้ความสำคัญต่อความโปร่งใสและความปลอดภัยในการเทรด โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลและเงินของลูกค้า ด้วยมาตรการที่เข้มงวดและข้อกำหนดทางการเงินที่มีการปรับแก้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ลูกค้าจึงสามารถวางใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองในระดับสูงสุด

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ IUX อย่างเป็นทางการ

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.