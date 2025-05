ट्रेडिंग में पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के प्रति IUX निष्ठावान है

May 8, 2025
ट्रेडिंग में पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा के प्रति IUX निष्ठावान है

IUX ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और पहचान प्रमाण (POI) व बैंक प्रमाण (POB) सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करता है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक अपने फंड जमा करते समय या अपना अकाउंट सत्यापित करते समय अपनी धनराशि और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर भरोसा कर सकें।

सुरक्षित पहचान सत्यापन और जमा प्रक्रिया

IUX के पास जमा राशि को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश हैं और यह केवल उन्हीं बैंक खातों से ट्रांसफर स्वीकार करता है जिनका नाम ग्राहक के रजिस्टर किए गए नाम से मेल खाता हो। इसके अलावा, ग्राहकों द्वारा अपलोड किए गए POI और POB दस्तावेज़ों की जानकारी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई जानकारी से मेल खाना आवश्यक है ताकि सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित किया जा सके।

ग्राहक डेटा की सुरक्षा

IUX ग्राहक डेटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन चैनलों का उपयोग करता है। सभी व्यक्तिगत जानकारी उच्च सुरक्षा मानकों वाले सर्वरों पर संग्रहित की जाती है और इसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

फंड्स का विभाजन और विनियामक अनुपालन

ग्राहकों के फंड्स कंपनी के खातों से अलग रखे जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी में वित्तीय समस्या उत्पन्न होने पर उनका उपयोग न किया जाए। IUX कड़े वित्तीय नियमों और विश्वसनीय नियामक निकायों की निगरानी का पालन करता है ताकि अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता

IUX ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए निष्ठावान है। ग्राहकों का व्यक्तिगत डेटा थर्ड पार्टी के साथ मार्केटिंग या किसी अन्य अनधिकृत उद्देश्य के लिए साझा नहीं किया जाएगा। सभी डेटा कानूनी आवश्यकताओं और कड़े नैतिक मानकों के अनुसार संभाला जाएगा।

निष्कर्ष

IUX व्यापार में पारदर्शिता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, जो ग्राहकों के डेटा और फंड्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। कड़े उपायों और नियमित रूप से अपडेट किए गए वित्तीय प्रोटोकॉल के साथ, ग्राहक निश्चिंत हो सकते हैं कि उनकी जानकारी उच्चतम स्तर पर संरक्षित है।

अधिक जानकारी और समाचार के लिए, कृपया आधिकारिक IUX वेबसाइट पर जाएं।

