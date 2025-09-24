Economía costera: Análisis cuantitativo de los sectores clave en Ixtapa

Vista panorámica de Ixtapa, mostrando la actividad económica y turística que impulsa la región costera.

Análisis cuantitativo de los sectores clave que impulsan la economía costera de Ixtapa y su impacto en desarrollo local y turismo.

MEXICO CITY, MEXICO, September 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- El concepto de hotel en Ixtapa se ha consolidado como un activo clave en la dinámica económica del litoral guerrerense.

Su influencia se refleja en indicadores como ocupación hotelera, conectividad aérea y generación de derrama económica, respaldando el papel del turismo como motor de crecimiento y competitividad regional.

Turismo y hoteles: Ixtapa todo incluido como motor económico

El centro turístico Ixtapa-Zihuatanejo refleja un rendimiento hotelero robusto. Con una ocupación promedio estimada del 63 % en Ixtapa en lo que va de 2025, frente al 31.5 % en Zihuatanejo, resultando en un promedio del 57.5 %, según datos oficiales de la Secretaría de Turismo de Guerrero.

Como antecedente de este impacto, en periodos vacacionales específicos, Ixtapa logró niveles destacables, con 75.9 % de ocupación hotelera durante un fin de semana en 2023, recibiendo cerca de 11 ,238 visitantes y generando una derrama de 87.6 millones de pesos, según el portal oficial de turismo de México.

Este desempeño, confirma que el modelo de hotel en Ixtapa todo incluido funciona como catalizador del turismo que aprovecha servicios integrados y favorece, con su elección, la economía del destino.

Conectividad aérea: Respaldo estructural para el flujo turístico en Ixtapa

El Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo (ZIH) desempeña un papel central en el sostenimiento y crecimiento de la actividad turística del destino. Para 2024, registró 674 497 pasajeros, colocándose en el lugar número 33 a nivel nacional en volumen de tráfico aéreo.

La terminal ofrece rutas directas a 16 destinos en más de 2 países, operadas por aerolíneas nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, destacan las conexiones con Ciudad de México, operadas por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, así como con Tijuana, Morelia y Querétaro, atendidas por Volaris.

En el mercado internacional, la conectividad se extiende a 12 ciudades de Estados Unidos y Canadá, reforzando la llegada de visitantes internacionales de alto perfil con rutas como: Los Ángeles, Phoenix y Dallas/Fort Worth, Houston, Minneapolis/St. Paul, Montreal, Toronto y Vancouver.

La frecuencia semanal promedio alcanza los 49 vuelos sin escalas, lo que garantiza un flujo estable de pasajeros y un soporte constante a la ocupación hotelera.

Sectores complementarios: Pesca y marina

La actividad pesquera y el sector náutico aportan valor adicional al tejido económico local. Si bien, no se cuenta con cifras específicas recientes, el ejemplo de Marina Ixtapa permite conocer un acercamiento a la capacidad marina de esta región.

Con 583 embarcaciones (slips), equipados con energía, agua potable, vigilancia 24 horas, rampa, astillero y otros servicios de calidad, ofrece una referencia de cómo esta actividad continúa siendo un motor para el turismo especializado, incluyendo pesca deportiva, recreación náutica y servicios de lujo integrados al entorno hotelero.

Este contexto macroeconómico favorece destinos bien consolidados como Ixtapa, que aumentan su fuerza para ofrecer infraestructura, conectividad y capacidad hotelera altamente competitiva.

Los datos evidencian que el hotel en Ixtapa todo incluido constituye una pieza estratégica dentro de la economía costera, con ocupación hotelera destacada, conectividad aérea consolidada y sectores complementarios alineados, el destino mantiene su relevancia en el panorama costero mexicano.

