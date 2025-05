مركز أتوس الطبّي يحتفل بخمس عشرة سنة من التميّز في رعاية الأسنان بالدوحة

ATOS Medical Center Dentistry - ATOS Medical Center

DOHA, QATAR, QATAR, May 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- في قلب العاصمة القطرية، تُعَدّ عيادة أسنان مركز أتوس الطبّي وجهةً رئيسيّةً لكل من يبحث عن خبرة طبيب اسنان مخضرم وخيارات تجميليّة متقدّمة مثل فينير إضافةً إلى خدمات الزراعة والتقويم، منذ افتتاح المركز عام 2010. وخلال خمسة عشر عاماً ترسّخت سمعةُ المركز بفضل دمج التقنيات الحديثة مع رعاية إنسانيّة تضع احتياجات المريض في المقام الأوّل.

يُشرف على هذه المنظومة الدكتور فادي مراد، اختصاصي تقويم الأسنان المعروف بخبرةٍ تتجاوز عشرين عاماً وإسهاماته في تدريب الأطباء الشباب عبر ورش عمل متخصّصة في الدوحة. يشتهر د. فادي بتبنّي التقنيات الشفافة لعلاج الحالات المعقّدة، ويقدّم استشارات متخصّصة للمرضى الباحثين عن حلول جمالية طويلة الأمد.

«هدفُنا منذ البداية هو ابتسامةٌ صحيّةٌ تدوم، مع التزامٍ ثابتٍ بأعلى معايير الجودة وخدمة المريض قبل كل شيء».

— د. فادي مراد، استشاري تقويم الأسنان

خدمات متكاملة تحت سقف واحد

الوقاية والفحص الدوري: برنامج وقائي يستند إلى بروتوكولات وزارة الصحة العامة للكشف المبكر عن التسوّس وأمراض اللثة.

التجميل وترميم الابتسامة: خيارات فينير عالية الجودة من خزف الإيماكس والزركونيا، إلى جانب تبييض الأسنان بالليزر البارد.

زراعة الأسنان والجراحة الميكروسكوبية: استخدام أنظمة غرس ثلاثية الأبعاد لتقليل مدّة الجراحة وتحسين نسب الاندماج العظمي.

التقويم الرقمي: من الأقواس الشفافة إلى الأجهزة التقليدية، مع محاكاة رقمية للنتائج قبل بدء العلاج.

طب أسنان الأطفال: عيادة مُجهَّزة بتقنيات ترفيهية لتجربة خالية من التوتر، ومتوافقة مع برامج المدارس للتوعية بالصحة الفموية.

مواكبة نموّ سوق طبّ الأسنان في قطر

تشير تقارير وزارة الصحة والممارسات المهنية إلى أنّ سوق العناية الفموية في قطر سجَّل نمواً مطّرداً خلال 2023‑2024، مع تحديثات تنظيمية عزَّزت جودة الخدمة. ويتماشى ذلك مع الاستراتيجية الوطنية للصحة الفموية 2024‑2030 التي تركّز على الوقاية والابتكار. استجابةً لهذا التوجّه، يعتزم مركز أتوس إدخال ماسحات ضوئية داخل الفم متطورة لتحسين دقّة التشخيص وسرعة الخطة العلاجية.



الخطط المستقبلية

عام 2026: إطلاق استشارات افتراضية تتيح للمريض تحميل صور فمه والحصول على خطة أوّلية خلال 48 ساعة.

عام 2026: توسيع خدمات طب الأسنان الرياضي بالتعاون مع أندية محلية لتلبية احتياجات الرياضيين المحترفين.

كيفية الحجز

للحجز، يمكن زيارة صفحة طبيب اسنان على الموقع الرسمي لاختيار الموعد المناسب، أو الاتصال على الرقم الموحَّد أدناه. كما توفّر صفحة فينير أمثلة تفاعلية لابتسامات مصمَّمة رقميًا لمعاينتها قبل اتخاذ القرار.

رقم الهاتف: ‎+974 3122 2105

البريد الإلكتروني: info@medicalcenter.qa

الموقع الإلكتروني: https://medicalcenter.qa

