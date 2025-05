Maryland Department of Natural Resources Launches New Day Pass Reservation System in Select State Parks

May 6, 2025

Required reservations to relieve backups at busiest state parks

Greenbrier State Park, photo by Ranger Sarah Rodriguez, Maryland Department of Natural Resources

The Maryland Park Service is launching a new Day-Use Reservation System, which will go live at several parks starting with Greenbrier State Park and Sandy Point State Park on May 19. This new system requires all visitors to reserve their day-use passes in advance during peak times, to reduce overcrowding, limit traffic backups at park entrances, reduce the frequency of capacity closures, and ensure that every visitor knows they have a space before arriving.

(Nota: La versión en español está a continuación)

“The goal of this new day use reservation system is making our parks more welcoming and accessible to all,” said Maryland Park Service Director Angela Crenshaw. “By allowing visitors to plan ahead, we’re helping families make the most of their time outdoors — with less stress and more confidence that they’ll have a great day in our state parks.”

With the new system, advance reservations are mandatory on weekends and holidays from Memorial Day weekend through Labor Day— no same-day drive-up access will be allowed. Reservations must be made online and can be made starting seven days in advance of a visit. Reservations may be edited or canceled until 8 a.m. the day before the visit.

Regular day-use fees will be paid at the time of reservation using credit or debit cards or other online payment methods.

Reservations will be made through the Maryland State Parks website. Visitors will check in with a QR code upon arrival at the park, and discounts will be validated for Maryland Park Pass holders, veterans and individuals with disabilities. Park staff may also adjust and require additional payment based on the actual number of visitors in your party.

Later this summer, the system will also expand to other parks including Point Lookout, Newtowne Neck, and North Point State Parks. The launch dates will be announced in the coming weeks.

The system is needed due to the influx of new visitors entering Maryland State Parks–particularly parks with public swimming access such as on lakes, the Chesapeake Bay or ocean–following the Covid-19 pandemic. Park visitation rates increased from an average of 10.8 million per year from 2010 to 2019 to an average of 18.7 million per year from 2020 through 2024. This has resulted in a significant corresponding increase in park capacity closures. These sudden closures can result in large backups at state parks and traffic issues on approaching roads as visitors wait in lines to enter the park, or in disappointment when park staff must turn away potential visitors due to capacity limitations.

With a little bit of pre-planning, visitors can ensure they’ll get to enjoy the parks they set out to visit on a weekend or holiday by using the new day-use reservation system.

El Departamento de Recursos Naturales de Maryland lanza un nuevo sistema de Reserva de Pases Diarios en determinados parques estatales

Las reservas son obligatorias para descongestionar los parques estatales más concurridos

El Servicio de Parques de Maryland está poniendo en marcha un nuevo sistema de reserva de pases diarios, que entrará en funcionamiento en varios parques, empezando por el parque estatal de Greenbier, y el parque estatal de Sandy Point el 19 de mayo. Este nuevo sistema requiere que todos los visitantes reserven sus pases de uso diario con antelación durante la temporada alta, para reducir la masificación, limitar las retenciones de tráfico en las entradas de los parques, reducir la frecuencia de los cierres debido al límite de capacidad, y garantizar que todos los visitantes sepan que tienen una plaza antes de llegar.

“El objetivo de este nuevo sistema de reservas de uso diario es conseguir que nuestros parques sean más acogedores y accesibles para todos” dijo la Directora del Servicio de Parques de Maryland, Angela Crenshaw. “Al permitir a los visitantes planificar con antelación, estamos ayudando a las familias a aprovechar al máximo su tiempo al aire libre, con menos estrés y más confianza en que pasarán un gran día en nuestros parques estatales”.

Con el nuevo sistema, se requiere una reserva previa los fines de semana y festivos desde el fin de semana del día de los caídos hasta el día del trabajo; no se permitirá el acceso el mismo día. Las reservas deben de hacerse por internet y pueden realizarse hasta siete días antes de la visita. Las reservas pueden modificarse o cancelarse hasta las 8 de la mañana del día anterior a la visita.

Las tarifas estándar de uso diario se pagarán en el momento de la reserva mediante tarjeta de crédito o débito u otros medios de pago en línea.

Las reservas se harán a través del sitio web de los parques estatales de Maryland. Los visitantes se registrarán con un código QR a su llegada al parque, se aprobarán descuentos para los titulares del pase Maryland Park Pass, los veteranos y las personas con discapacidad. El personal del parque también puede ajustar y exigir un pago adicional dependiendo del número real de visitantes en su grupo.

A finales de este verano, el sistema se ampliará también a otros parques, como Point Lookout, Newtowne Neck y North Point State Parks. Las fechas de lanzamiento serán anunciadas en las próximas semanas.

El sistema es necesario debido a la afluencia de nuevos visitantes que visitan los parques estatales de Maryland – en particular para parques que tienen acceso público a zonas de baño, como los de los lagos, la bahía de Chesapeake o el océano – tras la pandemia de Covid-19. Los índices de visitas a los parques aumentaron de una media de 10.8 millones al año entre 2010 y 2019 a una media de 18.7 millones al año entre 2020 y 2024. Esto ha dado lugar a un correspondiente aumento significativo en los cierres de los parques debido al límite de capacidad. Estos cierres repentinos pueden provocar grandes atascos en los parques estatales y problemas de tráfico en las carreteras de acceso mientras los visitantes hacen cola para entrar en el parque, o provocar decepciones cuando el personal del parque debe rechazar la entrada a posibles visitantes debido al límite de capacidad.

Con un poco de planificación previa, los visitantes pueden disfrutar de los parques que se planteen visitar un fin de semana o un día festivo utilizando el nuevo sistema de reservas de uso diario.