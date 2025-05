Vermeg cumple con el mercado español con la implementación fluida de la Reforma 3 a través de su plataforma Megara Suite

Vermeg - Megara - Reforma 3

Reforma 3: Un cambio estratégico en la infraestructura post-trade con cinco cambios clave destinados a modernizar el ecosistema del mercado financiero español

SPAIN, May 8, 2025 / EINPresswire.com / -- El 10 de marzo de 2025, España marcó un hito en la evolución de su mercado financiero con la entrada en vigor de la Reforma 3. Esta reforma o transformacion estrategica alinea el mercado español con los estándares de TARGET2-Securities (T2S), aportando mayor eficiencia, transparencia y simplicidad a las operaciones post-trade. Como uno de los primeros proveedores de soluciones en responder a estos cambios regulatorios, Vermeg se enorgullece de haber acompañado con éxito a sus clientes españoles durante la transición, garantizando el cumplimiento total de la nueva norma y mejorando al mismo tiempo el rendimiento operativo, gracias a su solución modular post-trade, Megara Suite.𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝟯: 𝗨𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘁-𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗶𝗻𝗰𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼𝘀 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗲𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗮ñ𝗼𝗹• Eliminación de PTI – El registro operativo diario sustituye a la antigua Interfaz Post-Trade.• Redefinición del campo Parte 2 – Ahora refleja al cliente directo en lugar del titular, simplificando la settlement chain.• Eliminación de las cuentas de Intermediario Financiero (IF) – Reduce la duplicación de cuentas y la complejidad de la operativa.• Armonización de tipos de transacciones (OWNI/OWNE) – Totalmente alineada con T2S para una mejor clasificación de movimientos internos/externos.• Optimización operativa – Simplificacion de los Flujos para intermediarios, permitiendo un procesamiento más rápido y una mayor consistencia de datos.𝗖ó𝗺𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶ó 𝗠𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗦𝘂𝗶𝘁𝗲Megara, la plataforma post-trade de Vermeg, fue actualizada proactivamente para reflejar el alcance completo de la Reforma 3. Estas mejoras se implementaron dentro de los módulos existentes, eliminando la necesidad de una reingeniería costosa:• Gestión automatizada de la eliminación de PTI, integrada completamente en el motor de flujos diarios de Megara.• Campos y lógica configurables para el campo Parte 2 y la clasificación de nuevas transacciones.• Soporte para nuevas estructuras de custodia, incluyendo la eliminación de cuentas IF.• Alineación con T2S, garantizando una comunicación fluida y cumplimiento regulatorio.“Megara fue diseñada para este tipo de transformación regulatoria”, declaró Khaled Ben Abdeljelil, Director Global de Estrategia, División Bancaria en Vermeg.“Trabajamos codo a codo con nuestros clientes españoles para garantizar una transición conforme y sin fricciones, logrando al mismo tiempo mejoras operativas medibles”, añadió.𝗢𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼A un mes de la entrada en producción de la Reforma 3, los primeros resultados son positivos. Los clientes que utilizan Megara informan de una transición fluida, una carga de trabajo manual reducida y una mayor claridad en la settlement chain.Nuestros clientes confirmaron que la transición hacia la Reforma 3 fue muy fluida demostrando una clara comprensión del impacto operativo de la reforma y respetando plenamente los plazos regulatorios.¿𝗔ú𝗻 𝗻𝗮𝘃𝗲𝗴𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝟯?Si su institución aún está lidiando con las implicaciones de la Reforma 3 o se enfrenta a complejidades operativas inesperadas, Vermeg está lista para ayudarle.Nuestros equipos combinan un profundo conocimiento regulatorio con una tecnología comprobada para apoyar una adaptación más rápida y eficiente, ya sea que necesite acelerar el cumplimiento normativo, mejorar los flujos o reconfigurar su estructura de custodia.Contáctenos hoy mismo para saber cómo Vermeg puede apoyarle y desbloquear nuevas eficiencias en sus operaciones post-trade.________________________________________𝗦𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗺𝗲𝗴 𝘆 𝗠𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮Vermeg es un proveedor global de soluciones de software financiero, reconocido por modernizar las operaciones post-trade en bancos, custodios e infraestructuras del mercado.Su plataforma Megara, cubre todo el espectro del procesamiento de valores, liquidación, custodia, eventos corporativos y gestión de colaterales.Implementada por instituciones financieras líderes en Europa e internacionalmente, Megara ofrece funcionalidad robusta, informes en tiempo real e integración fluida con T2S, todo dentro de un entorno modular y configurable.Además del post-trade, Vermeg también es líder en soluciones para la gestión de colaterales y liquidez, siendo un socio de confianza para instituciones financieras y bancos centrales gracias a su tecnología de vanguardia, uso de inteligencia artificial y profundo conocimiento del sector.

