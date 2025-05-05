مجموعة "إنترناشيونال ويركبليس جروب" تتوسع في مشيرب قلب الدوحة

تستعد الشركة لافتتاح مساحة عمل مرنة في أرقى الأحياء المستدامة بقطر، مع استمرار تسارع الطلب على نماذج العمل الهجينة والمنصات

الدوحة، قطر, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- كشفت مشيرب العقارية أن مجموعة "إنترناشيونال ويركبليس جروب" (IWG) ، أكبر منصة للمساحات المكتبية الهجينة في العالم والتي تضم علامات تجارية مثل "سبيسز" (Spaces) و"ريجس" (Regus)، ستفتتح مساحة عمل مرنة في مشيرب قلب الدوحة الحيوية. ومع التحول طويل المدى نحو أساليب عمل أكثر مرونة، تعمل "إنترناشيونال ويركبليس جروب" على توسيع شبكتها لمواكبة الطلب المتزايد على مساحات العمل المرنة في جميع أنحاء قطر. ويُعد افتتاح فرع جديد تأكيداً قوياً آخر على السمعة المتنامية لمشيرب قلب الدوحة كمركز أعمال رائد.

يأتي هذا الافتتاح بعد أن سجلت "إنترناشيونال ويركبليس جروب" أعلى إيرادات وتدفقات نقدية ونمو في الأرباح في تاريخها، وحققت نمواً سريعاً في شبكتها، حيث وقعت عقوداً لـ 899 مركزاً جديداً ضمن شبكتها منذ يناير 2024 وافتتحت 624 مساحة عمل جديدة.

وأكد المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، على أهمية هذه الخطوة قائلاً: "يعكس قرار 'إنترناشيونال ويركبليس جروب' بالتوسع في مشيرب قلب الدوحة الجاذبية التي تتمتع بها للأعمال. وستواصل مشيرب قلب الدوحة، بصفتها وجهة مفضلة للمستأجرين التجاريين، ترسيخ مكانتها كمنطقة أعمال رائدة تجذب كبرى الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات."

ومن الجدير بالذكر أن عروض "إنترناشيونال ويركبليس جروب" تتجاوز خدمة الشركات الكبرى. فالاتجاه المتزايد للعمل الحر والاقتصاد غير التقليدي وصعود رواد الأعمال الشباب، كلها عوامل تغذي الطلب على مساحات العمل المرنة. وأضاف المهندس الكواري: "إن حلول مساحات العمل المرنة التي تقدمها 'إنترناشيونال ويركبليس جروب' مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رواد الأعمال الشباب، مما يوفر لهم المرونة اللازمة لتنمية أعمالهم وخلق بيئة تعاونية وداعمة للنجاح."

وقد أصبحت مشيرب قلب الدوحة واحدة من أهم المراكز التجارية في قطر. فمزيجها من البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي يجعلها موقعاً جذاباً للغاية للشركات في مختلف القطاعات. كما تلتزم المنطقة بالاستدامة، حيث توفر حلولاً صديقة للبيئة تتوافق مع قيم الشركات الساعية لتقليل أثرها البيئي.

يأتي هذا الافتتاح ضمن التوجه الأوسع للشركات نحو اختيار مشيرب قلب الدوحة كمقر لعملياتها. فبفضل موقعها المتميز وبنيتها التحتية الحديثة والتزامها بالاستدامة، أصبحت المنطقة جاذبة للشركات الكبرى والصغرى على حد سواء. وستكون مساحة العمل التابعة لـ "إنترناشيونال ويركبليس جروب" مساحة مكتبية متميزة تشمل مساحات للعمل المشترك، ومكاتب خاصة، وقاعات اجتماعات، ومناطق إبداعية. وستلبي الطلب المتزايد بشكل حاد على مساحات العمل المرنة عالية المستوى في المنطقة.

ومع تسارع التحول المستمر نحو العمل الهجين، فإن إمكانات النمو هائلة مع وجود ما يقدر بنحو 1.2 مليار عامل في المهن المكتبية حول العالم وسوق إجمالي يمكن الوصول إليه بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار أمريكي. وفي عام 2024، رحبت "إنترناشيونال ويركبليس جروب" بـ 899 موقعاً جديداً للشركاء وتضم 83٪ من شركات فورتشن 500 ضمن قاعدة عملائها.

وصرح مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إنترناشيونال ويركبليس جروب قائلاً: "نحن بصدد ترسيخ حضور أقوى وأكثر أهمية في الدوحة من خلال هذا الافتتاح الجديد. وباعتبارها مركزاً حيوياً للأعمال، تُعد مشيرب قلب الدوحة موقعاً استراتيجياً مثالياً لدعم خطط توسعنا. ويسرنا العمل في شراكة مع مشيرب العقارية لتطوير مساحات عمل متطورة ضمن مبانيهم.

يأتي هذا الافتتاح في وقت تكتشف فيه المزيد من الشركات أن نموذج العمل المرن والمنصات المتعددة يحظى بشعبية كبيرة لدى الموظفين، مما يعزز التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية ويرفع مستوى رضاهم، مع توفير العديد من المزايا للشركات في الوقت ذاته. وقد أثبت نموذج العمل لدينا فعاليته في زيادة الإنتاجية، كما يتيح للشركات إمكانية التوسع أو التقليص بتكاليف مخفضة بشكل كبير، مع توفير إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع حول العالم."

يأتي افتتاح "إنترناشيونال ويركبليس جروب" فرعها الجديد بعد إعلانات مهمة من مؤسسات بارزة أخرى عن نقل مقراتها الرئيسية أو توسيع عملياتها في المدينة خلال هذا العام. فعلى سبيل المثال، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نقل مقرها العالمي إلى مشيرب قلب الدوحة في عام 2025. علاوةً على ذلك، اتخذ كل من مكتب الإعلام الدولي، ومكتب الاتصال الحكومي، والمدينة الإعلامية قطر من مشيرب قلب الدوحة مقراً لهم. وتؤكد هذه التحركات الاستراتيجية على الأهمية المتزايدة للمنطقة كمركز عالمي رائد للأعمال والإعلام.

توفر العروض التجارية في مشيرب قلب الدوحة بيئة حاضنة للشركات الصغيرة ورواد الأعمال، إلى جانب الشركات الكبرى. فهي تقدم مساحات مكتبية متنوعة، وتكنولوجيا متطورة، ومرافق من الدرجة الأولى، بما في ذلك الاتصال السلس داخل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تضم المنطقة أكثر من 10,000 موقف سيارات متكامل تحت الأرض، وهو الأكبر في العالم، وتصميمات داخلية مخصصة عالية الجودة مصممة لتعزيز جاذبيتها.

للتواصل: msheireb@bljworldwide.com

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