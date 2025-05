THE FUTURE ROCKS (ザ・フューチャーロックス) ダイヤモンドのように輝く愛で、母の日を祝う

FLOURISHAN エターナル ブロッサム トリロジー ダイヤモンドリング 14K ホワイトゴールド ¥355,200 (税込) FLOURISHAN ウィスバーリング リーブズ ダイヤモンド シルバー925 ¥111,400(税込) / FLOURISHAN ラディアンと フィナーレ ダイヤモンド イヤリング シルバー925 ¥153,800(税込) THE RING AND THE NECKLACE FROM DESIGN LAB Yulikka Capture ブレスレット

JAPAN, May 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- 私たちは、母親の最初の抱擁から始まり、強さや優しさの教訓などを母親から授かります。そして母親の愛は、私たちの人生を形作ります。 今年の母の日、THE FUTURE ROCKSは温かさと揺るぎないサポートで家庭を築く、素晴らしい女性たちに敬意を表します。

2025年5月14日までの期間中、THE FUTURE ROCKSの厳選されたセレクションを35%オフでお買い求めいただけます。 お母さんへ、もしくは母親代わりの方へ、これから母親になる人にも最適なアイテムが揃っています。どのアイテムも、母親の愛と同じくらい輝いています。

Flourishanのコンテンポラリーなデザイン、Yulikkaのタイムレスで未来に引き継いでいけるジュエリー、HALOのシグネチャーコレクションなど、伝統とモダンが融合した素晴らしい作品をご覧ください。

特別な女性への感謝の気持ちを伝えるのにふさわしい、きらめく贈り物をTHE FUTURE ROCKSで見つけてはいかがでしょうか。

