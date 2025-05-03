Felix Bravo 正式擔任 eXp Realty 國際總經理

促進全球以經紀人為中心的增長新階段

貝靈漢，華盛頓州, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ (全球最以物業經紀人為中心的房地產經紀公司) 及 eXp World Holdings, Inc. (納斯達克：EXPI) 的核心子公司 eXp Realty®，今日宣布晉升 Felix Bravo 為國際總經理，這項關鍵決策將推動公司實現建立全球最具賦能性的經紀公司的使命。

Bravo 打造了公司史上幾個最成功的國際市場，包括秘魯和土耳其；這些市場皆具備可靠的當地領導、強勁的經紀人參與和自下而上建立的可擴展系統。 eXp 目前正在多個市場開發中，而埃及將成為下一個市場，並一步步朝著其 2030 目標邁進：在全球拓展至 50 個國家和 50,000 名經紀人。

Bravo 擔任此更高的職位時，將負責推動國際增長和圓形創新，即在每個國家建立以經紀人為中心的基礎設施，並賦予區域領導者在當地推動、擴展和維持經紀人成功所需的權力。

eXp Realty 的創始人兼 eXp World Holdings 的行政總裁 Glenn Sanford 說：「Felix 正在建立全球擴展所需的基礎，植根於信任、系統和經紀人的成功。 他不僅是在開展新市場，還在賦予領導者力量，打造支持經紀人在任何地方皆可成功的基礎設施。 這項舉措使他能夠更加專注於已經有效的策略。」

Bravo 的任務是精確地在新國家發展，通過地方自主權加強現有國家的運作，並推動全球在經紀人賦能、技術基礎設施和人工智能營運上的協調。

Bravo 表示：「我很期待繼續發展。」 他續說：「我看到了 eXp 模式在當地領導和全球連結下的潛力。 這個新篇章著眼於擴展這種力量：建立持久的系統、茁壯成長的領導者，以及共同成長的經紀人群體。」

在 Bravo 的帶領下，eXp Realty 進入了其最雄心勃勃的的國際擴展階段，持續專注於經紀人的成就、科技驅動的擴張，以及在每個市場的長期增長。

欲了解更多有關 eXp Realty 國際擴展的資訊，請瀏覽：https://exprealty.international。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 26 個海外地點，擁有近 83,000 名物業經紀人。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀人為核心的經紀商，為房地產物業經紀人提供領先業界的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業經紀人業務茁壯發展的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com。

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌， 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業經紀人提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

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