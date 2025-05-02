eXp Realty 正式启动联合赞助人计划，迎来经纪人发展与协作的新时代

eXp Realty 通过打造新模式，重新建构吸引经纪人加盟并助力其发展的框架，这一模式的设计目的是提供更有力的支持，助力经纪人更快融入，实现可持续成长

贝灵汉，华盛顿州, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是“全球以代理人为中心的地产经纪典范” (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)，也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司，今日宣布启动联合赞助人计划，为其全球经纪人网络带来了前所未有的合作和增长机会。

联合赞助人计划最初于 4 月份在 eXP 的全球活动 eXpcon Montréal 上宣布，重新定义了经纪人关系如何推动产能发展，增强人才吸引力和储备能力。 根据该倡议，新加入 eXp 的经纪人和商业顾问不仅能够指定一名主要赞助人，还能指定一名联合赞助人作为另一位指导人，带来技能补足，帮助经纪人加快成功的脚步。

“该计划旨在表彰我们业内真正具有影响力的人士和支持工作，” eXp Realty 首席执行官 Leo Pareja 表示。 “如此一来，经纪人和顾问都能利用两种不同的优势。 一位赞助人可能是营销专家，而另一位擅长运营或发展团队。 这种协作不仅深具启发性，还能够节约时间，事半功倍，进而推动整个社区实现增长。 该计划的意义不只在于提供一种工具，还在于与相互契合的同侪共事，并在他们身边快速学习和成长。”

联合赞助人计划的亮点包括：

两位赞助人的支持 ：经纪人可以提名一位主赞助人和一位联合赞助人，由两位具有不同优势的指导人提供更多支持。

：经纪人可以提名一位主赞助人和一位联合赞助人，由两位具有不同优势的指导人提供更多支持。 激励协作 ：联合赞助人获得一级收入分成和 50% 的快速启动奖金，为起到关键作用的指导人提供奖励，鼓励他们支持新加入的经纪人取得成功。

：联合赞助人获得一级收入分成和 50% 的快速启动奖金，为起到关键作用的指导人提供奖励，鼓励他们支持新加入的经纪人取得成功。 核心架构不变 ：主赞助人保有 2-7 级收入分成的全部金额、公平机会和现有福利。

：主赞助人保有 2-7 级收入分成的全部金额、公平机会和现有福利。 促进入职和留职 ：该计划通过增加交流、强化知识经验和支持，以激发经纪人的入职积极性。

：该计划通过增加交流、强化知识经验和支持，以激发经纪人的入职积极性。 可扩展性 ：联合赞助人计划通过拓宽支持圈子，促进公司各部门和各地区的可持续增长。

：联合赞助人计划通过拓宽支持圈子，促进公司各部门和各地区的可持续增长。 全套支持工具包：经纪人可在 exptoolkit.com/co-sponsor 即刻获得联合赞助人工具包，其中包括培训教程、模板和各类其他资源。

联合赞助人计划实现了共同领导模式的正规化，调整激励模式，巩固了 eXp 创新、社区和经纪人优先成长的承诺。

Pareja 表示：“这种创新植根于经纪人的工作方式， 其关键在于倾听、有意回应，以及开辟更多渠道，让我们的经纪人和顾问茁壮成长。”

如需了解更多内容，请访问 https://exptoolkit.com/co-sponsor。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI，以下简称“公司”) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在国际上 26 个地区有近 83,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解更多有关 eXp World Holdings, Inc. 的信息，请访问：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 如需了解更多有关 SUCCESS 的信息，请访问 success.com。

安全港声明

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。 这些陈述包含但不限于：经纪人激励计划的预期效益、推动经纪人发展的潜力、促进协作效能，以及拓展全球经纪人组织规模。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括：房地产市场波动、经纪人留用或招募上的变化、团队和经纪人是否能够成功融入 eXp Realty 模式、同业经纪公司竞争压力，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于最近提交的 10-Q 表季报和 10-K 表年报）中不时详述的其他风险事项。 除非法律要求，否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

媒体关系联系人：



eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系联系人：



Denise Garcia，管理合伙人，

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

本公告随附照片请参见 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d252eea-4d8e-42ab-bf1c-06f19c9529c6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.