Snail Games 发布捷报，2025 年 4 月攻势如虹：王牌 IP 开疆拓土，独立恐怖 IP 新作面世，战略发行高歌猛进

卡尔弗城，加利福尼亚州, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称“Snail Games”或“公司”) 今日公布了其 2025 年 4 月的卓越战绩，包括 ARK 系列的持续扩张，Bellwright 里程碑式的内容更新，以及该公司的独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 旗下多款 IP 的发布。

ARK 系列内容焕新，魅力加倍

Snail Games 通过两项重大内容更新，持续增强其旗舰沙盒生存 IP 的发展势头：

Eggcellent Adventure 活动回归 ARK: Survival Ascended

Eggcellent Adventure 季度活动火热回归，彰显季度性活动对于维系玩家活跃度、重燃玩家热情的重要性。

Eggcellent Adventure 季度活动火热回归，彰显季度性活动对于维系玩家活跃度、重燃玩家热情的重要性。 Extinction 地图上线 ARK: Ultimate Mobile Edition

移动端 Extinction 地图的发布，体现了 Snail Games 向高增长移动游戏市场持续发力。 本次更新进一步巩固了 Snail Games 的长期愿景，即在多个平台打造卓越的生存体验，从而扩大 IP 影响力，触达更广泛的玩家群体。

除了内容推陈出新，Snail Games 也在紧锣密鼓地为旗舰作品 ARK: Survival Evolved 筹备十周年庆典，并预计将发布备受瞩目的全新扩展地图 DLC, ARK: Aquatica。

Bellwright 发布重大更新，庆祝试玩版上线一周年

2025 年 4 月也是 Bellwright 发布试玩版的一周年纪念。 本次更新推出了大量新内容和玩家主张增加的功能。 Bellwright 的玩家数量持续增长，社区反响热烈，充分体现了 Snail 对长期支持和可扩展 IP 增长的承诺。

本次更新的亮点功能包括：

动物饲养与高级资源系统

玩家现在可以通过新的养殖系统饲养牲畜，生产牛奶、鸡蛋和肉类等重要资源。 结合新的屠宰系统，此举深化了游戏的经济体系，并能有效奖励玩家对村庄进行的战略管理。

玩家现在可以通过新的养殖系统饲养牲畜，生产牛奶、鸡蛋和肉类等重要资源。 结合新的屠宰系统，此举深化了游戏的经济体系，并能有效奖励玩家对村庄进行的战略管理。 钓鱼系统与探索体验强化

功能全面的钓鱼系统，包含丰富的鱼类、趣味小游戏和钓鱼小屋，提升了游戏的沉浸感和多样性。 新增洞穴、沼泽和山间小径等地点，进一步扩展了游戏世界的探索空间。

功能全面的钓鱼系统，包含丰富的鱼类、趣味小游戏和钓鱼小屋，提升了游戏的沉浸感和多样性。 新增洞穴、沼泽和山间小径等地点，进一步扩展了游戏世界的探索空间。 游戏体验升级，叙事深度拓展

制作界面焕然一新，小队阵容随心保存，更有逾 25 项全新任务加持，更易上手，提高长线玩家留存率。



Wandering Wizard 庆祝新游戏上线与版权收购

Snail Inc 的独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 通过发布两款备受瞩目的新游戏和战略发行协议的签订，进一步巩固其在恐怖游戏领域的影响力。

上述成就充分体现了 Snail Games 在其核心系列、新兴 IP 和战略发行举措上的不懈努力。 展望第二季度，公司将继续聚焦 ARK: Survival Evolved 十周年庆典、ARK: Aquatica DLC 的发布，从而扩大全球影响力，投资于可扩展的增长机会，并提供新颖的游戏体验，以吸引不同平台、不同类型的游戏玩家。

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关于Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商，为全球消费者提供数字互动娱乐产品，该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品，可在主机、PC 以及移动设备等平台上游玩。 如需了解更多信息，请访问： https://snail.com/ 。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“可能”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿中多处出现前瞻性陈述，包括但不限于与 ARK 系列的扩展、新内容的开发、Bellwright 的内容更新里程碑，以及该公司独立游戏发行品牌 Wandering Wizard 旗下多个 IP 的发布相关的陈述。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改，以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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949-574-3860

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