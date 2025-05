PV-Carport-Lösungen mit smarter Parkplatzverwaltung: Gorfion Green Energy und EnoPark starten strategische Partnerschaft

Jan Richter, Jakob Lenz und Joachim Plesch (v.l.) bringen Parkplatz-PV voran. Gorfion Green Energy

Kunden von Gorfion Green Energy und EnoPark können PV-Carports inklusive intelligenter Parkplatzmanagement-Software ohne Eigeninvestitionen realisieren.

KONSTANZ, GERMANY, May 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Gorfion Green Energy und das Konstanzer Startup EnoPark geben ihre Kooperation im Bereich solarbetriebener Parkplatzlösungen bekannt. Unternehmen können künftig PV-Carports inklusive intelligenter Parkplatzmanagement-Software ohne Eigeninvestitionen realisieren – eine Kombination aus Energieerzeugung und effizientem Flächenmanagement, die neue Maßstäbe setzt.EnoPark hat sich darauf spezialisiert, die bislang geringere Wirtschaftlichkeit von Parkplatz-PV-Anlagen im Vergleich zu klassischen Dachlösungen durch ein intelligentes, herstellerunabhängiges Gesamtkonzept zu lösen. Das Unternehmen übernimmt die Planung, Finanzierung und den Betrieb von PV-Carports und kombiniert diese mit einer eigenen Softwareplattform. Diese ermöglicht nicht nur effizientere Nutzung durch Reservierung und Integration von E-Ladesäulen, sondern eröffnet auch neue Wege zur Monetarisierung überdachter Stellplätze.„Wir freuen uns, mit EnoPark einen Partner gefunden zu haben, der nicht nur umfassende Kompetenz im Bereich Parkplatz-PV mitbringt, sondern auch den Mut hat, Wirtschaftlichkeit durch smarte Digitalisierung völlig neu zu denken“, erklärt Joachim Plesch, Geschäftsführer der Gorfion Green Energy. „EnoPark ist für uns der perfekte Partner, um unser Leistungsangebot über klassische Aufdach-PV hinaus sinnvoll zu erweitern. Planung, Umsetzung und Betrieb bleiben dabei in verlässlicher Hand – für unsere Kunden ein echter Mehrwert.“Auch EnoPark sieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit. Jakob Lenz, Mitgründer von EnoPark, betont: „Gorfion bringt langjährige Erfahrung im gewerblichen PV-Segment mit, gepaart mit einem innovativen Vertriebsansatz. Gemeinsam können wir Parkplatzflächen in wertvolle Energie- und Servicestandorte verwandeln – wirtschaftlich attraktiv und ohne Investitionsrisiko für den Kunden.“Jan Richter, ebenfalls Mitgründer von EnoPark, ergänzt: „Wir machen Parkplätze zu Energiezentralen mit Zusatznutzen. Die Kooperation mit Gorfion beschleunigt unsere Mission und bringt die Idee vom intelligenten Solarparkplatz in den gewerblichen Mainstream.“Das erste gemeinsame Projekt befindet sich bereits in der Umsetzungsphase und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.Gorfion Green Energy und EnoPark werden vom 7. bis 9. Mai 2025 auf der Intersolar Europe in München (Halle C5 Stand 171A) vertreten sein und dort unter anderem über die neue Partnerschaft informieren.________________________________________Über Gorfion Green Energy GmbHGorfion bietet Unternehmen Photovoltaik im „Solar-as-a-Service“-Modell: günstiger Strom vom eigenen Dach, ohne Eigeninvestition, Planung oder Risiko. Der Fokus liegt auf Gewerbekunden und großen Immobilienportfolios.Über EnoParkEnoPark entwickelt herstellerunabhängige PV-Carportlösungen inklusive intelligenter Parkplatzmanagement-Software. Ziel ist es, die Flächenproduktivität von Parkplätzen zu maximieren und deren Wirtschaftlichkeit durch Digitalisierung nachhaltig zu steigern.

