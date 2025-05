El NJDOL celebra el Día Nacional del Aprendizaje con el lanzamiento de un innovador programa de educación infantil mientras Nueva Jersey se acerca a los $100 millones en inversiones estatales en aprendizaje

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 1 de mayo 2025 TRENTON – El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey (NJDOL) está celebrando el Día Nacional del Aprendizaje el 30 de abril con el lanzamiento del primer programa de aprendizaje registrado del estado en el cuidado de bebés y niños pequeños durante un evento especial en The Learning Center en Lawrenceville. Esta iniciativa marca otro hito en el compromiso continuo de la Administración Murphy de aumentar las oportunidades de aprendizaje, lo cual ha sido reforzado por casi $100 millones en fondos estatales. El nuevo programa de aprendizaje registrado para bebés y niños pequeños fue desarrollado por el NJDOL y el Departamento de Servicios Humanos del estado (DHS), con el apoyo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. (USDOL), como parte de un programa piloto. El piloto fue financiado por el subsidio federal de desarrollo preescolar desde el nacimiento hasta los cinco años (PDG B-5) y el programa fue aprobado por el USDOL a principios de este año. Desde que el gobernador Murphy asumió el cargo en enero de 2018, el estado ha invertido más de $90 millones a través de una serie de subvenciones para desarrollar programas de aprendizaje, pre-aprendizaje y aprendizaje basado en el trabajo, con la expectativa de alcanzar casi $100 millones al cierre del año fiscal a finales de junio de 2025. Administrada por la Oficina de Aprendizaje y Aprendizaje Basado en el Trabajo del NJDOL, estas subvenciones han contribuido a la creación de aproximadamente 850 nuevos programas de aprendizaje registrado, lo que representa un aumento del 139 por ciento, en una amplia variedad de ocupaciones como construcción, enfermería registrada, técnicos de farmacia, tramoyistas, operadores de plantas de tratamiento de agua, técnicos de fibra óptica, y muchos más. Este financiamiento también ha ayudado a incorporar a casi 23,000 nuevos aprendices. Actualmente, el estado tiene aproximadamente 9,500 aprendices activos en unos 1,460 programas. “Al acercarnos a casi $100 millones en inversiones estatales en programas de aprendizaje, Nueva Jersey continúa estableciendo un estándar nacional para el desarrollo e innovación de la fuerza laboral,” dijo el Comisionado de Trabajo Robert Asaro-Angelo. “Al ofrecer programas de aprendizaje en sectores no tradicionales como la educación infantil, no solo estamos cuidando a nuestros ciudadanos más jóvenes, sino también asegurando una fuerza laboral diversa y dinámica. Y al fortalecer el sector del cuidado infantil, estamos proporcionando un apoyo vital a los padres y cuidadores que dependen del cuidado infantil para trabajar y mantener a sus familias.” “Agradezco al Departamento de Trabajo por su colaboración en la expansión de este programa de aprendizaje para ayudar a abordar la escasez de mano de obra en la industria del cuidado infantil. Al lanzar el primer programa de aprendizaje del estado en el cuidado de bebés y niños pequeños, Nueva Jersey está dando otro paso hacia asegurar que los centros de cuidado infantil estén equipados con personal bien capacitado, proporcionando estabilidad y atención de alta calidad para las familias trabajadoras. Espero con interés nuestros continuos esfuerzos para fortalecer la fuerza laboral en la primera infancia y asegurar que el cuidado infantil de alta calidad sea accesible para más familias trabajadoras,” dijo la Comisionada de Servicios Humanos Sarah Adelman. “Este programa de aprendizaje pionero es un paso significativo en la transformación de cómo preparamos a nuestros trabajadores de cuidado infantil temprano para un futuro gratificante,” agregó la Comisionada Asistente Yolanda Allen de la División de Desarrollo de la Fuerza Laboral del NJDOL. “Extiendo mi más profundo agradecimiento a todos nuestros socios y beneficiarios por su apoyo inquebrantable y compromiso para hacer realidad esta visión.” “Las familias trabajadoras de Nueva Jersey dependen de un cuidado infantil accesible y de alta calidad, y la industria depende de una fuerza laboral dedicada y bien capacitada,” dijo la Comisionada del Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey, Christine Norbut Beyer. “Al lanzar este nuevo programa de aprendizaje, estamos movilizando otro aspecto del apoyo estatal para fortalecer y hacer crecer el sector del cuidado infantil en Nueva Jersey. Este es un ejemplo de un enfoque de todo el gobierno en el que las agencias estatales están enfrentando el desafío y desarrollando estrategias interdisciplinarias que ayudarán tanto a los líderes empresariales de Nueva Jersey como a las familias a prosperar.” “Bajo el liderazgo del gobernador Murphy, Nueva Jersey está realizando inversiones históricas en el cuidado infantil, fortaleciendo la seguridad económica del estado y apoyando a las familias trabajadoras,” dijo Tim Sullivan, director ejecutivo de NJEDA. “A través de iniciativas como el Programa de Aprendizaje Registrado para Bebés y Niños Pequeños del NJDOL y el Programa de Mejora de Instalaciones de Cuidado Infantil de NJEDA, que está financiando mejoras en casi 600 centros de cuidado infantil en todo el estado, incluido el Learning Center en Lawrenceville y varios otros sitios de aprendizaje del NJDOL, las familias tendrán un acceso ampliado a instalaciones y proveedores de cuidado infantil de alta calidad. Estas inversiones están ayudando a fortalecer la posición de Nueva Jersey como el mejor estado del país para criar una familia.” Los beneficiarios del programa fueron anunciados en noviembre, con 14 empleadores que recibieron $15,000 por cada uno de los 20 aprendices a los que se atenderá, para un total de $300,000. El financiamiento apoya tanto la compensación de los aprendices como la de los mentores y cubre costos asociados, como el reembolso de sustitutos, tiempo de planificación fuera de clase, marketing y reclutamiento, y gastos de incorporación. Cuatro de los 14 empleadores también son beneficiarios del NJEDA en el Programa de Mejora de Instalaciones de Cuidado Infantil, recibiendo colectivamente un total de $777,610 del programa de EDA, lo que demuestra el enfoque integral del estado para resolver las necesidades de la fuerza laboral. “Estamos emocionados de ser parte de este programa piloto de aprendizaje, que ofrece a nuestro personal la oportunidad de crecer en sus carreras como Educadores de la Primera Infancia con apoyo continuo, mentoría y capacitación en habilidades,” dijo Kristen Kramley, directora de The Learning Center, una beneficiaria del programa. “La educación infantil establece la base para el desarrollo social, emocional y cognitivo, y no podría haber un trabajo más importante. Este programa no solo fortalece a nuestro personal, sino que en última instancia apoya futuros más brillantes para los niños y familias que atendemos.” Cada aprendiz ha sido incorporado por la agencia patrocinadora, Public Consulting Group (PCG). Todos los aprendices están pre-aprobados y son elegibles para una beca de aproximadamente $2,700 cada uno, en promedio. Además, cada mentor de los aprendices ha comenzado a trabajar con el Early Childhood Leadership Institute (ECLI) en la Universidad de Rowan, que proporcionará capacitación y asesoramiento continuo para apoyar a los mentores en sus roles. La lista completa de beneficiarios está a continuación: Early Childhood Apprenticeship Pilot Program Grantees Employer County # Apprentices to be Served Funding Awarded Chiki Daycare Hudson 2 $30,000 Half Pint Day Care Inc. Hunterdon 1 $15,000 Son Catchers Learning Center* Atlantic 2 $30,000 Believers Learning & Day Care Center Sussex 1 $15,000 The Learning Gate, an Association of Centers Inc. Somerset 2 $30,000 The Learning Center* Mercer 2 $30,000 The Nurturing Place Hudson 1 $15,000 Learning Tree Academy EH LLC*

Morris 1 $15,000 Newark Federal Kids Care

Essex 1 $15,000 Busy Bees of Palisade Day Care Learning Center

Hudson 2 $30,000 Cinnamon Sticks Learning Center*

Burlington 2 $30,000 Linwood Head Start Center

Atlantic 1 $15,000 Monmouth Day Care Center Inc.

Montmouth 1 $15,000 Woodbine Head Start Center Cape May 1 $15,000 Total: 20 $300,000 Para ver los avisos actuales de oportunidades de subvención del NJDOL, por favor visite: https://www.nj.gov/labor/research-info/grants.shtml Para obtener más información sobre la Oficina de Aprendizaje y Aprendizaje Basado en el Trabajo de Nueva Jersey, por favor visite: http://apprenticeship.nj.gov. Para obtener más información sobre el programa de cuidado infantil de Nueva Jersey bajo el Departamento de Servicios Humanos, División de Desarrollo Familiar, visite: www.childcarenj.gov.

