Francophone countries reflect strategically on their trade priorities

Organisée conjointement par le Secrétariat de l'OMC et l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à la demande des pays francophones représentés, cette concertation intitulée « En route vers la 14ème Conférence Ministérielle de l’OMC » visait à faire émerger des idées pour que les pays de l'espace du système multilatéral francophone puissent maximiser leur participation à l'OMC et jouer un plus grand rôle dans le commerce mondial. Son Excellence le Ministre Mbarga Atangana a mis en exergue les nombreux défis auxquels l'espace francophone est confronté ces dernières années ; des crises sanitaires qui ont fragilisé les chaines d'approvisionnements aux crises sécuritaires, en passant par l'insécurité alimentaire et les tensions commerciales. Il a rappelé que le multilatéralisme commercial a eu dès sa naissance pour objectif de promouvoir le développement des Etats par le biais du commerce. La marge de manœuvre politique des gouvernements pour le développement de l'Afrique doit être en ce sens, déterminante, a-t-il souligné. Afin que la 14ème Conférence ministérielle de l'OMC puisse "servir de rampe de lancement pour un futur meilleur", il a continué, il sera essentiel d'orienter les négociations vers l'agriculture, la sécurité alimentaire, la facilitation des investissements pour le développement, le commerce électronique, les subventions à la pêche, le rôle entre commerce et environnement, la réforme de l'Organisation et les questions de développement en général. Lors de la session de clôture, les participants ont souligné l'importance que revêt le commerce mondial pour leurs économies et l'urgence pour les pays de l'espace francophone d'accroître leur participation à celui-ci pour la croissance économique, l'emploi et pour l'amélioration de la prospérité et du bien-être des populations. Ils se sont engagés à utiliser l'opportunité qu'une Conférence ministérielle soit organisée en Afrique pour que le développement économique et commercial des économies de l'espace francophone soit mis au premier plan. Le Secrétariat de l'OMC a également présenté aux représentants des gouvernements participant les dernières “Perspectives et statistiques du commerce mondial” ainsi qu'un état des lieux des ratifications actuelles de l'Accord sur les subventions à la pêche. La liste des participants est disponible ici. Cette concertation s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération que l'OMC et l'OIF marqué en 2023 par la signature d'un nouveau Mémorandum d’entente. L'objectif est d'accroître la participation des pays francophones au système commercial mondial, plus particulièrement des économies en développement. Les axes de soutien visés concernent le renforcement des capacités commerciales, la promotion du commerce et les activités de développement dans les pays francophones, en particulier en Afrique et dans les pays les moins avancés.

