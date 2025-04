Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2025

Chiffre d’affaires en hausse de 13,5 %

La cession de SCS a été finalisée avec succès

Pas d’impact significatif identifié à ce stade de la situation du commerce mondial et des droits de douane

MAINTIEN DE LA GUIDANCE

Paris – Le 29 avril 2025 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, a annoncé aujourd'hui son chiffre d'affaires non audité pour le premier trimestre 2025.

Les ventes du groupe ont augmenté de 13,5 % au cours du trimestre par rapport à 2024, grâce à la reprise de la demande, au lancement de nouveaux produits et à la montée en puissance de nouveaux contrats.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 406 millions d'euros pour le trimestre, en hausse de 13,5 % (+10,3 % à taux de change constants).

Comme prévu, la cession de « Solutions Logistiques » (SCS) a été finalisée à la fin du trimestre.

Le groupe continue à rationaliser ses opérations pour servir ses clients de la manière la plus efficace.





Tim O'Loughlin, Directeur général, commente :

« Le premier trimestre a montré une reprise continue de notre activité CPE, validant notre décision de nous concentrer sur cette activité. La cession réussie de SCS a renforcé notre recentrage stratégique. Au cours du trimestre nous avons fait des ajustements ciblés de notre structure de coûts pour rester agiles face à un marché volatile. Nous suivons de près les développements du commerce mondial et de droits de douane, tout en essayant de capitaliser sur notre momentum du premier trimestre. »

Chiffre d'affaires T1 2025





Maison Connectée

En millions d'euros, activités poursuivies T1 2025 T1 20241 Taux de change



Réel Taux de change



Constant Chiffre d’affaires 406 358 13,5 % 10,3 % par type de produit Haut débit 258 208 24,1 % 20,8 % Vidéo 119 115 3,9 % 0,6 % Diversification 29 35 (18,5) % (21,1) %

Faits marquants du premier trimestre

Les revenus ont augmenté de 13,5 % en raison de la reprise de la demande et de la montée en puissance de nouveaux produits et contrats.

Dans les Amériques, l'activité a été stimulée par une accélération de la demande de la part de certains clients importants ; cependant, la demande de la région LATAM a continué à ralentir, en particulier pour les équipements vidéo.

L'Eurasie a connu une croissance due à la montée en puissance d'un nouveau produit et à une demande soutenue dans la région APAC, tandis que l'activité européenne est restée relativement stable.

Les activités de diversification, qui comprennent désormais les Services Vidéo (CVS) et les services de maintenance (précédemment présentés dans les divisions Vidéo et Haut débit), ont vu leur chiffre d'affaires diminuer. Cela est dû en grande partie au ralentissement de l'activité avec les principaux détaillants américains, qui s'explique par l'ajustement des stocks de ce canal de distribution et la baisse de la demande des consommateurs finaux.

Perspectives

Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice 2025, sous réserve que le marché ne soit pas perturbé par les politiques commerciales et de droits de douane.

EBITDA > 150 millions d'euros

FCF> 0 million d'euros (après intérêts, taxes et charges de restructurations)

###

Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

###

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui a salué ses performances environnementales et sociales, et a placé Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

1 2024 chiffres retraités pour reclasser le chiffre d’affaires de la maintenance des logiciels et des Services Vidéo, du Haut Débit et de Vidéo dans Diversification

Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.