تعاون استراتيجي بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدعم وتمكين الشباب الأيتام في العقبة

تعاون استراتيجي بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام لدعم وتمكين الشباب الأيتام في العقبة

AMMAN, JORDAN, April 29, 2025 / EINPresswire.com / -- في خطوة استراتيجية تُجسّد التزامًا مشتركًا بتمكين الشباب الأيتام في العقبة ، وقّع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور معالي السيد نايف حميدي الفايز، رئيس مجلس مفوّضي السلطة، والسيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان، حيث أعرب الطرفان عن فخرهما بهذا التعاون البنّاء الذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية للأعوام 2024-2028. حيث تولي الخطة اهتمامًا بالغًا لتحقيق اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وقد كانت من ضمن أولوياتها جعل العقبة مركزًا إقليميًا للمهارات الفنيّة والتقنيّة.ويأتي هذا التعاون كإطار شامل للتكافل المجتمعي من خلال دعم وتمكين الشباب الأيتام في محافظة العقبة فوق سن ال 18، وتفعيل سلسلة من المبادرات التنموية والمستدامة التي تسهم في تمكين هذه الفئة من الشباب في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وفتح آفاق أوسع أمامهم للنجاح والاستقلالية والاعتماد على الذات.وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز حضور صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في محافظة العقبة من خلال توسيع نطاق برامجه ليشمل فئة أوسع من الشباب، ليس فقط خريجي دور الرعاية، بل أيضًا الشباب من مختلف أنحاء المحافظة. وتدعم المذكرة تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والتشبيك مع الشركات والجهات ذات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في توجيه الموارد لدعم الشباب الأيتام بعد سن ال 18، وتسهيل الوصول إليهم من خلال الجمعيات المحلية وفرق الأحياء والمؤسسات التنموية.ويأتي ذلك عبر إطلاق برنامج متخصص بعنوان "مِنَح تدريب وتأهيل الشباب الأيتام في العقبة"، الذي يوفّر فرص تدريب مهني في القطاعات التي تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتمكين الشباب من الاستفادة من برامج التشغيل والتدريب المتوفرة، بما يعزز قدرتهم على بناء مستقبل مستقر ومستدام.وأعرب الفايز خلال كلمته عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق الأمان، مؤكداً إيمان السلطة العميق برسالة الصندوق النبيلة في تمكين الشباب الأيتام ومساعدتهم على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وأضاف أن توقيع هذه المذكرة مع الصندوق يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ دور العقبة كمركز إقليمي للمهارات الفنية والتقنية، مشددًا على أن التنمية الحقيقية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين الشباب، خصوصًا فئة الأيتام، من الاعتماد على الذات والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجسد إلتزام السلطة بترجمة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 إلى مبادرات عملية تفتح آفاق المستقبل أمام الشباب.ولفت إلى أن بناء منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الطاقات الوطنية الواعدة في مدينة العقبة.وقد صرّحت عطوفة السيدة نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان، قائلة: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية محطة محورية في مسيرة صندوق الأمان، إذ يعبّر عن التزامنا العميق بتوسيع مظلة الدعم لتشمل الشباب الأيتام في محافظة العقبة، من خلال توفير فرص التعليم والتدريب الشامل التي تمكّنهم من بناء مستقبل أكثر استقرارًا واعتمادًا على الذات. نحن فخورون بهذه الشراكة النوعية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، التي تشكّل نموذجًا وطنيًا في دعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، ونثمّن جهودهم المتواصلة وحرصهم على تمكين هذه الفئة من الشباب، بما ينسجم مع رؤية استراتيجية تضع الإنسان في قلب التنمية."يُعد هذا التعاون نموذجًا فعّالًا لما يمكن تحقيقه من نتائج ملموسة عند تكافل الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية نحو تمكين فئة الشباب في المجتمع بما ينسجم مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.ومن الجدير بالذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى اليوم أكثر من 4940 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3556 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية وحالياً لدينا 726 من الشباب حالياً على مقاعد الدراسة

