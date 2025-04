Призыв к свободному и универсальному руководству

Gabriele Pao-Pei Andreoli, Sua Em.za Rev.ma Cardinale Pietro Parolin, Patrizia Marin Papa Francesco, Gabriele Pao-Pei Abdreoli IASCOOP Gabriele Pao-Pei Andreoli, Kathleen Rogers, Massimiliano G. Falcone Patrizia Marin, Kathleen Rogers

Нью-Йоркская климатическая неделя в духе наследия Папы Франциска. Работа продолжается в ожидании нового Понтифика «сотрудничества»

ROMA, ITALY, April 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- В эпоху, отмеченную потерянностью, стремительными изменениями и растущим ощущением глобальной неопределенности, как никогда ощущается потребность в лидере, который с умом, осторожностью и дальновидностью сможет сплести хрупкую ткань человеческого и духовного сообщества.

Когда основы, кажется, дрожат, а слова рискуют развеяться, словно пыль на ветру, с силой возникает необходимость в присутствии, способном объединять, слушать и залечивать разрывы расколотого мира. В присутствии скромном, но проницательном, способном направлять без лишнего шума, строить мосты там, где другие видят только барьеры, защищать достоинство личности, не поддаваясь мимолетным требованиям времени.

В этом контексте следующий шаг в будущем Церкви представляется особенно сложным. Конклав призван различать среди множества голосов, большая часть которых представляет новые духовные географии, ценные своей свежестью, но порой далекие от глубокого понимания истории, динамики и тонкой ответственности, присущей Государству Ватикан. В подобной ситуации существует риск, что тяжесть решений ляжет на тех, кто, несмотря на искреннюю преданность, еще не обладает полной осведомленностью о тонкой институциональной архитектуре, поддерживающей Церковь в ее земном пути.

Как никогда важно определить лидера, который, помимо духовной мудрости и глубины человеческой природы, обладает той внутренней свободой, которая рождается из исключительной принадлежности к Евангелию и Вселенской Церкви. Лидера, не связанного особыми узами с конгрегациями или орденами, чтобы он мог действовать в полноте своей апостольской ответственности, оставаясь неподвластным давлению или компромиссам, которые могли бы ограничить его действия. Евангельская и институциональная свобода, драгоценная, как воздух, для миссии Петра в наше время.

В этой перспективе становится еще более яркой фигура того, кто на своем пути продемонстрировал редкое мастерство в искусстве различения, дипломатии сердца и терпеливом выстраивании отношений между народами, культурами и различными вероисповеданиями. Ясный ум, питаемый глубокой человечностью и безусловной любовью к истине.

Не шум раскрывает истинных духовных лидеров, а их способность оставаться стойкими в буре, указывать путь простым жестом того, кто сопровождает, не навязываясь. Не требуется гром гласных заявлений: достаточно малых знаков мудрости, способных открыть пространство доверия там, где подозрение угрожает взять верх.

Сегодня, как никогда, звучит призыв к пастырю, способному читать времена с евангельской ясностью, примирять противоположности, возвращать голос глубоким молчаниям человеческой души. Миротворцу, который умеет воплощать высший смысл служения с деликатностью и решимостью: стать ближним для раненого человечества, направляя его к горизонтам единства, свободы и надежды.

В дезориентированном мире терпеливый и мудрый ткач становится самым красноречивым знаком действующей Провидения.

Эти размышления родились из опыта, накопленного за годы службы в продвижении диалога между культурами, религиями, правительствами, академическими и научными сообществами, в постоянном сотрудничестве с институтами Святого Престола. Путь, прожитый в знаке сдержанности и смиренного посвящения, с глубокой уверенностью в том, что только через встречу и сотрудничество можно построить будущее мира и подлинного братства.

В подтверждение этого обязательства, 19 апреля, за несколько часов до кончины Святого Отца Франциска, мы получили — через глас Кардинала Государственного Секретаря — послание, в котором Понтифик передавал свое благословение и приветствия мероприятию Earth Day 2025. Воодушевленные этим посланием и ответственностью, которая из него вытекает, вместе с доктором Патрицией Марин, ответственным за экологию в Институте передовых исследований и сотрудничества (IASC), и в сотрудничестве с Кэтлин Роджерс, президентом Earth Day Network, и Массимилиано Фальконе, «Глобальным специальным посланником Earth Day», мы решили продолжить этот путь. С этого момента, под эгидой IASC World Changer, рождается новая программа «The Legacy of Laudato Si’», с запуском мероприятия в Нью-Йорке 24 сентября во время Climate Week, чтобы почтить духовное и моральное наследие, оставленное Папой Франциском, уверенные, что новый Понтифик сможет воспринять это вдохновение и направить его к новым путям надежды для человечества и творения.

Сэр профессор Габриэле Пао-Пей Андреоли, президент IASC, контактное лицо Понтификальной академии теологии, Ватикан.



