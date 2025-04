FEMSA Anuncia Resultados del primer trimestre 2025

MONTERREY, México, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD, FEMSAUB) anuncia sus resultados operativos y financieros para el primer trimestre de 2025.

FEMSA: Los Ingresos Totales Consolidados crecieron 11.1% y la Utilidad de Operación creció 4.9% en comparación con el 1T24.

y la en comparación con el 1T24. FEMSA Retail 1 : Los Ingresos Totales de Proximidad Américas incrementaron 6.8% y la Utilidad de Operación disminuyó 11.8% en comparación con el 1T24.

y la en comparación con el 1T24. SPIN: Spin by OXXO tuvo 8.9 millones de usuarios activos 2 representando un 20.9% de crecimiento comparado con el 1T24 , mientras que Spin Premia tuvo 25.2 millones de usuarios activos 2 en el programa de lealtad representando un 15.9% de crecimiento comparado con el 1T24 y un tender 3 promedio de 42.5 % que incrementó de un tender 3 de 35.1% en el 1T24.

representando un comparado con el 1T24 mientras que representando un comparado con el 1T24 y un tender promedio de % que incrementó de un tender de 35.1% en el 1T24. COCA-COLA FEMSA: Los Ingresos Totales y la Utilidad de Operación crecieron 10.0% y 7.4%, respectivamente en comparación con el 1T24.

Resumen Financiero del Primer Trimestre 2025

Cambio contra periodo respectivo



Ingresos Totales Utilidad Bruta Utilidad

de Operación Ventas

Mismas-Tiendas Reportado 1T25 1T25 1T25 1T25 FEMSA Consolidado 11.1% 15.8% 4.9% Proximidad Américas 6.8% 10.0% (11.8%) (1.8%) Proximidad Europa 18.0% 14.8% (14.6%) N.A. Salud 21.0% 23.5% 27.4% 15.4% Combustibles 1.8% 4.4% (13.9%) 6.1% Coca-Cola FEMSA 10.0% 12.0% 7.4% Comparable(A) FEMSA Consolidado 5.6% 8.3% 1.7% Proximidad Américas 1.4% 7.2% (11.0%) (2.2%) Proximidad Europa 0.9% (1.9%) (27.7%) N.A. Salud 7.0% 8.7% 11.7% 3.5% Combustibles 1.8% 4.4% (13.9%) 6.1% Coca-Cola FEMSA 5.9% 7.8% 3.2%



José Antonio Fernandez Carbajal, Director General de FEMSA, comentó:

"Durante el primer trimestre, pudimos navegar un entorno y un calendario desafiantes en varios mercados, particularmente en México, aprovechando nuestra plataforma de negocios geográficamente diversificada, resiliente, y con el esfuerzo de nuestro destacado equipo. Por ejemplo, Coca-Cola FEMSA aprovechó el sólido desempeño del volumen, y las condiciones favorables de las divisas en la mayoría de sus mercados sudamericanos, para compensar tendencias menos robustas en México, manteniéndolos en posición de entregar resultados sólidos durante el trimestre. También observamos un desempeño prometedor en varias de nuestras operaciones internacionales de salud, ayudado por el mismo impulso favorable de las divisas sudamericanas que se fortalecieron frente al peso mexicano.

En Proximidad Américas, tuvimos un comienzo de año más lento. En muchos sentidos, así lo anticipamos, dada la combinación de un calendario adverso, un persistente entorno de consumo débil, y una base de comparación exigente, sobre todo en OXXO México, donde estas tendencias se manifestaron como una disminución en el tráfico a mismas-tiendas que, a su vez, ejerció presión sobre los ingresos. Pudimos mitigar esta presión con otro sólido resultado a nivel de margen bruto, sin embargo, también enfrentamos mayores gastos que reflejan en gran medida el aumento de los costos laborales. Por consiguiente, hemos puesto en marcha o acelerado una amplia gama de iniciativas de ingresos y de reducción de costos para impulsar las ventas y los ingresos comerciales, y para mitigar los mayores gastos operativos.

Afortunadamente, tenemos buena visibilidad hacia ciertos elementos de nuestro negocio en México para el resto del año, y nuestro escenario base proyecta una recuperación a medida que nos acerquemos a la mitad del año, y ganando fuerza durante el tercer trimestre y hacia delante. La incertidumbre macroeconómica global es alta en estos momentos, pero dado lo que podemos estimar ahora, y las variables que están bajo nuestro control, anticipamos que 2025 resultará ser otro año sólido para nosotros, especialmente tomando en cuenta que la segunda mitad del año pesa más que la primera mitad para muchas de nuestras unidades de negocio. Hemos navegado desaceleraciones muchas veces en el pasado, y nuestras empresas han demostrado una y otra vez su naturaleza defensiva y resiliente, y su habilidad para adaptarse y salir de estos períodos difíciles en buena, o incluso mejor forma.

Tenemos confianza en las iniciativas que se están implementando en todas nuestras operaciones, así como en las múltiples palancas que podemos accionar para impulsar mayores ingresos, reducir costos, y ultimadamente mejorar la rentabilidad. Seguimos siendo cautelosamente optimistas y estamos convencidos de que contamos con una plataforma de negocios potente y resiliente, una estrategia sólida, y el mejor equipo posible para ejecutarla.”

___________________________

1 FEMSA Retail: Proximidad Américas y Europa, Combustibles y Salud.

2 Usuario activo para Spin by OXXO: Cualquier usuario con saldo o que haya realizado transacciones en los últimos 56 días.

Usuario activo para Spin Premia: Usuario que haya realizado al menos una transacción con OXXO Premia o Spin Premia en los últimos 90 días.

3 Tender: Ventas OXXO México MXN con acumulación o redención de OXXO Premia o Spin Premia dividido entre Ventas Totales OXXO MXN, durante el periodo.

(A) Por favor consulte la página 12 para nuestra definición de “comparable” y una descripción de los factores que afectan a la comparabilidad de nuestro desempeño financiero y operativo.

