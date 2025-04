Axi מספקת מרווחים הדוקים ללא תחרות בשווקי מפתח, כולל זהב, קריפטוגרפיה ומט"ח

סידני, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, חברת ברוקרים למסחר מקוון עולמי מובילה, גאה להכריז על ההתחייבות האחרונה שלה להציע תמחור מוביל בתעשייה, עם כמה מהמרווחים התחרותיים ביותר בשוק. סוחרים יכולים כעת לקבל גישה למסחר עם מרווחים של עד 0.15 דולר על זהב, 15 דולר על Bitcoin ורק 0.7 פיפס על EUR/USD - מה שהופך את Axi לבחירה מובילה עבור סוחרים קמעונאיים ומקצועיים כאחד.

מאז הקמתה ב-2007, Axi בנתה את המוניטין שלה על בסיס של שקיפות, מהירות ושירות ממוקד לקוח. חברת הברוקרים ממשיכה לעמוד במשימה זו כשהיא מציעה ביצועי סחר יוצאי דופן, עם זמן שיהוי נמוך של עד 29 אלפיות-השנייה, אפילו בתקופות של תנודתיות מוגברת בשוק.

"אנחנו מאמינים שלסוחרים מגיעות לא רק עלויות נמוכות אלא כנות וביצועים שהם יכולים לסמוך עליהם", אמר לואי קופר (Louis Cooper), מנהל מסחרי ראשי ב-Axi. "המטרה שלנו תמיד הייתה לעזור ללקוחותינו לסחור בביטחון, וההצעה האחרונה הזו משקפת את המחויבות המתמשכת שלנו לספק ערך אמיתי".

עם הפופולריות הגוברת של נכסים דיגיטליים, Axi מעודדת סוחרים להשוות את המרווחים שלה על ביטקוין ו-Ethereum ולקבל החלטות מושכלות המגובות בשקיפות תמחור וביצוע מעולה.

נקודות עיקריות:

*מרווחי זהב החל מ-$0.15

*מרווחי ביטקוין החל מ-15 דולר

*יורו/דולר מרווחים מ-0.7 פיפס

*השהיית ביצוע נמוכה עד 29 אלפיות השנייה

בין אם אתם סוחרים במט"ח, זהב או במטבעות קריפטוגרפיים, Axi מספקת את הכלים והתנאים הדרושים כדי לנווט בשווקים של היום במהירות ובביטחון.

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד.

ב- Axi אנו גאים במוניטין שלנו כמתווכת ישרה, הוגנת ומהימנה, המספקת ללקוחותינו שירות ותנאי מסחר יוצאי דופן מאז 2007. אנו עובדים גם עם רשויות רגולטוריות מובילות ברחבי העולם כדי להבטיח שאנו עולים על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתעשייה.

למידע נוסף, בקרו בכתובת: www.axi.com

mediaenquiries@axi.com

