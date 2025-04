Podle výzkumné zprávy společnosti Bitget může blockchain do roku 2030 vytvořit 1 milion pracovních míst

VICTORIA, Seychely, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost v oblasti Web3, vydala zprávu s názvem „Blockchain vs. AI: Nevyužitý potenciál v oblasti přilákání a růstu talentů“, která naznačuje, že technologie blockchainu zůstává spícím obrem s potenciálem přetvořit globální pracovní trhy v podobném nebo dokonce větším měřítku. Z analýzy vyplývá, že zatímco současný trh práce v oblasti blockchainu zaostává za explozivním růstem umělé inteligence, do roku 2030 by se v tomto odvětví mohlo objevit více než 1 milion nových pracovních míst, což by mohlo překonat boom náboru zaměstnanců v oblasti umělé inteligence, pokud se urychlí zavádění blockchainu v odvětvích, jako je finančnictví, zdravotnictví a logistika.

Hlavní závěry

- Blockchain by mohl do roku 2030 vytvořit 1,5 milionu pracovních míst, pokud se jeho zavádění zrychlí tak, aby odpovídalo trajektorii umělé inteligence.

- Klíčová je srozumitelnost regulace (např. MiCA v EU) a adopce v podnicích (JPMorgan, Visa).

- Parita financování – blockchain potřebuje ročně více než 100 miliard dolarů investic rizikového kapitálu, aby mohl konkurovat financování umělé inteligence.

- Na tuto trajektorii bude mít vliv integrace podniků a regulační rámce.

- Mzdy na specializovaných pozicích (např. auditoři smart kontraktů) mohou předstihnout platy na AI pozicích.

- V náboru zaměstnanců vede Severní Amerika (40 % pracovních pozic) a asijsko-pacifický region (35 %), což je dáno inovačními centry a politikami vstřícnými ke kryptoměnám.

Aktuálně je v blockchainovém sektoru celosvětově zhruba 15 000–⁠⁠⁠⁠⁠20 000 aktivních pracovních nabídek, které se soustředí na Severní Ameriku (40 %), Asii a Tichomoří (35 %) a Evropu (20 %). Pro porovnání, AI nabízí přes 1 milion pracovních pozic, které jsou financovány desetiletími korporátních investic a podporou ze strany regulačních orgánů. Prognóza 500 000 pracovních míst v blockchainu do roku 2028 je sice působivá, ale naznačuje jen zlomek skutečného potenciálu. Podle odborníků by napodobení katalyzátorů růstu umělé inteligence, jako je zavádění v podnicích a jasná regulace, mohlo v blockchainu vyvolat prudký vzestup náboru zaměstnanců. Například nařízení o trzích kryptoaktiv (MiCA) a firemní pilotní projekty společností jako JPMorgan (Onyx) a Visa (integrace USDC) již signalizují posun směrem k institucionální akceptaci.

Zpráva zdůrazňuje, že zásadními překážkami jsou škálovatelnost a vzdělávání. Stejně jako umělá inteligence závisí na pokroku v oblasti výpočetního výkonu, potřebuje blockchain řešení druhé vrstvy, jako jsou upgrady Arbitrum a Ethereum, aby se snížily náklady a zvýšila efektivita. Zároveň vysoké školy jako MIT a Stanford začínají integrovat blockchain do svých studijních programů, což připomíná počáteční období akademického výzkumu umělé inteligence. Nicméně v oblasti financování přetrvává rozdíl: startupy z oblasti AI přilákaly v roce 2023 více než 100 miliard rizikového kapitálu, zatímco blockchainové projekty zajistily pouze 25 miliard. Podle této analýzy by odstranění tohoto zaostávání mohlo urychlit integraci blockchainu do odvětví, jako je logistika dodavatelského řetězce a zdravotnictví, kde již pokládají základy projekty společností Microsoft a IBM.

Pokud se blockchain vydá cestou umělé inteligence, platy kvalifikovaných pracovníků, které již nyní dosahují v průměru 115 až 191 tisíc USD, by mohly přesáhnout 250 tisíc USD a konkurovat špičkovým inženýrům v oblasti umělé inteligence ve firmách, jako je OpenAI. Tento růst by si žádal zásadní změnu v rozvoji talentů, včetně studijních oborů zaměřených na blockchain a intenzivních výukových programů k uspokojení rostoucí poptávky. Centry náboru by se mohly stát země s proaktivní politikou, jako je Singapur, podobně jako tomu bylo v Silicon Valley v oblasti umělé inteligence.

Gracy Chen, generální ředitelka burzy Bitget, uvedla: „Blockchain je tam, kde byla před deseti lety umělá inteligence – technologie s velkým potenciálem, která však na svůj velký třesk teprve čeká. Se správným mixem regulace, vzdělávání a adopce ze strany podniků by mohla zásadně změnit globální pracovní trh.“

Bitget věří, že blockchain je v bodě zlomu a s jasnou regulací, podnikovými investicemi a škálovatelnou infrastrukturou by se mohl posunout z úzce zaměřené technologie na nezbytnost a vytvářet pracovní místa, která dosud neexistují. Přes přetrvávající výzvy je potenciál nesporný: pětinásobný nárůst počtu pracovních míst v blockchainu do roku 2030 by mohl redefinovat celá odvětví, platy a globální ekonomické priority. Otázkou není, zda blockchain bude kopírovat vzestup umělé inteligence, ale kdy a jestli je svět připraven využít jeho plný potenciál.

Růst společnosti Bitget odráží potenciál tohoto odvětví – počet jejích zaměstnanců vzrostl z 200 v roce 2022 na současných více než 1 900, což představuje 850% nárůst za pouhé tři roky. V současnosti burza inzeruje 129 volných pracovních míst po celém světě, která zahrnují pozice v oblasti compliance, business development a technických oblastí, jako je blockchain inženýrství a řízení produktů s využitím umělé inteligence. Mezi regiony s vysokou poptávkou patří asijsko-pacifická oblast (Vietnam, Singapur), ale také Blízký východ a Severní Afrika, kde Bitget agresivně navyšuje své operace, aby byly v souladu s místními strategiemi pro adopci blockchainu, jako je vietnamská národní blockchainová iniciativa. Za zmínku stojí, že 33 % uchazečů se v poslední době rekrutuje z tradičního bankovnictví, přičemž je lákají vyšší mzdy v kryptosektoru a kultura zaměřená na inovace. Seznamte se s nabídkou pracovních příležitostí na karierním webu Bitget nebo na síti LinkedIn, kde převažují pozice v oblasti compliance a business development v oblasti Web3. Tato náborová dynamika podtrhuje závazek společnosti Bitget formovat zaměstnanecký boom v oblasti blockchainu, který by mohl brzy konkurovat i umělé inteligenci.

