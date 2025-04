探索長洲太平清醮：獨一無二的國家級非遺慶典

連串特色盛事與精采活動 一連數月送上不絕驚喜

年度盛事「搶包山」比賽,男女健兒齊攀包山競風采。

香港, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 踏入春季,香港到處洋溢著歡騰的節慶氣氛,繽紛慶典一浪接一浪!深受歡迎的長洲太平清醮於5月5日至6日舉行,正式為全城的連串藝術、文化及體育盛事揭開精采序幕。

這項極具代表性的盛事每年在離島長洲上演,令慢活漁村頓時化身成滿載色彩、傳統及趣味的嘉年華。別開生面的慶典包羅生動的飄色巡遊、源遠流長的祭祀儀式,以及香港獨有的趣怪習俗,難怪每年都吸引數以千計的本地及海外旅客慕名而至。

「包」羅萬象的春季盛會

作為香港文化慶典的代表作,長洲太平清醮源於古老的民間傳說,充滿歷史氣息。於2011年獲列入國家級非物質文化遺產的長洲太平清醮,其源起可追溯至18世紀,相傳是居民為酬謝海神北帝平息島上瘟疫而開展的傳統。時至今日,此地道節慶繼續以道教祭祀儀式、醒獅表演及刺激的「搶包山」比賽吸引遊客。以下是幾項不容錯過的節慶亮點:

攀爬嘉年華 — 2025年4月27日

於中午12時至下午6時舉行的「攀爬嘉年華」設有攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演等。

飄色會景巡遊 — 2025年5月5日





在飄色會景巡遊中,裝扮成神明及潮流話題人物的孩童,猶如凌空飄浮在鑼鼓喧天的巡遊隊伍中。

要數最讓人期待的節慶環節,飄色會景巡遊必定榜上有名。裝扮成神明及潮流話題人物的孩童,猶如凌空飄浮在鑼鼓喧天的巡遊隊伍中,十足功架令人拍案叫絕。

搶包山決賽 — 2025年5月5日至6日

節慶壓軸好戲「搶包山」比賽於午夜12時正式上演,12名男女健兒同時攀登約14米高的包山,在限時內摘取不同分值的平安包,總分最高者為之勝出,而取得最多平安包的健兒亦會獲頒「代代平安獎」。

璀璨慶典:令人耳目一新的無人機表演





一場令人耳目一新的無人機表演將於5月1日晚上8時照亮夜空。

除了在長洲上演的特色慶典,同樣令人興奮的春季亮點還有5月1日至5日的五一黃金週,還有慶祝天后誕(4月20日)、佛誕(5月5日)及傳統漁民節日譚公誕(5月5日)等傳統節慶。

為配合節慶主題,一場歷時12分鐘的無人機表演將於5月1日晚上8時照亮夜空,並配以全新編排的配樂,為迷人的維港天際線添上空中奇觀。想捕捉完美觀賞角度,便要盡早到灣仔臨時海濱花園鎖定最佳位置。

緊貼文化節拍:「香港節慶 文化躍動」呈獻更多精采節目

「香港節慶 文化躍動」匯集全城文化盛事,除了長洲太平清醮外,還有其他一系列精采紛呈的活動,全面展現香港非凡的藝術、工藝及傳統魅力。

節慶亮點:

寶蓮禪寺浴佛節 (4月29日至5月5日)

遊客在寧靜祥和的儀式上以清水沐浴佛像,象徵洗滌心靈、煥發新生。

寶蓮禪寺浴佛節 (4月29日至5月5日)
遊客在寧靜祥和的儀式上以清水沐浴佛像,象徵洗滌心靈、煥發新生。
香港國際龍舟邀請賽 (6月7日至8日)

多支勁旅在激昂鼓聲中揮槳競渡,上演一場速度、色彩與傳統交融的精采對決。

多支勁旅在激昂鼓聲中揮槳競渡,上演一場速度、色彩與傳統交融的精采對決。
東區慶賀譚公寶誕2025(4月29日至5月7日)

豐富活動包括粵劇表演、醒獅舞龍巡遊,以及為紀念海上守護神譚公而舉辦的國際獅王競賽,盡顯多采多姿的地道文化。



扣人心弦的文藝活動:

香港冉起當代藝博會 (5月22日至25日)

本屆展會匯聚98家頂尖藝廊的作品,深度詮釋人文連結、文化認同,以及傳統和現代的完美碰撞。

香港冉起當代藝博會 (5月22日至25日)
本屆展會匯聚98家頂尖藝廊的作品,深度詮釋人文連結、文化認同,以及傳統和現代的完美碰撞。
法國五月藝術節 (至7月13日)

一系列舞蹈、戲劇、音樂、電影、馬戲、美食及藝術展覽活動,盡展法國文化的獨特魅力。

一系列舞蹈、戲劇、音樂、電影、馬戲、美食及藝術展覽活動,盡展法國文化的獨特魅力。
中華文化節(6月至9月)

歷時數月的文化節透過舞蹈、戲曲、電影、講座及藝術展覽等不同形式,全方位展示華夏文明的深厚底蘊。



2025年全新登場的文化盛事:

太陽馬戲團《 KOOZA 》 (5月21日起)

一場融合高空特技與戲劇魔法的視聽盛宴,讓觀眾在奇幻世界享受沉浸式震撼體驗。

太陽馬戲團《 KOOZA 》 (5月21日起)
一場融合高空特技與戲劇魔法的視聽盛宴,讓觀眾在奇幻世界享受沉浸式震撼體驗。
香港賽馬會呈獻系列:畢加索—與亞洲對話(至7月13日)

M+展出六十多件巴勃羅.畢加索的傑作,以前所未有、獨一無二的視角探索畢加索無遠弗屆的影響力,以及在這個時代成為藝術家的意義。

體育擁躉的必看賽事:

世界女排聯賽香港2025(6月18日至22日)

六支頂尖球隊在香港最新的世界級場館展開激烈角逐,力爭錦標。



立即瀏覽香港旅遊發展局的「香港節慶 文化躍動」專頁,獲取實時更新的活動資訊及深度攻略,遨遊令人神往的香港文化風景。

準備好投入精采的節慶季節嗎?立即計劃行程,親身感受糅合歷史、文化與社區的香港藝文風貌!

