Gratitude Message

Komisaun Konjunta

Arquidioseze Dili, Nunciatura Apostolika, Governu Konstitusional da-sia

IX Governu Konstitusionál

Loron 26 fulan-abril tinan 2025

Komunikadu Imprensa

Liafuan Agradesimentu

Husi biban ida nee lori naran Komisaun Konjunta kompostu husi Arquidioseze Dili, Nunciatura Apostolika, Governu Konstitusional da Sia nebe mak lidera husi Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão ba serimónia Misa Funeral no Omenajen ikus ba Maktoban Sua Santidade Papa Francisco, iha Altar Santu Tasi-tolu, ohin loron 26 Abril 2025.

Iha loron Segunda liu ba, tuku 7:35 dader oras Roma, Italia no tuku 2:35 oras Timor Leste, mak oras ida nebe ita rona informasaun tristeza ida nee, tan lakon ita nia aman Santu Padre Papa Francisco. Liu tia ida nee Governo hetan komunikasaun husi parte Igreja (Arquidioseze Dili) hodi hahu halo koordenasaun ba serimonia omenajem no preparasaun missa funeral ba Maktoban Sua Santidade Papa Francisco, loron hanesan oras tuku 7 kalan Arquidioseze Dili, liu husi Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva hala’o Konferensia Imprensa hodi hatoo informasaun ba sarani Timor oan sira hotu kona ba falesimentu Papa Francisco.

Hafoin ida nee, ekipa konjunta kompostu husi igreja sefia husi Pe. Jovito Rego de Jesus Araujo, vigario Episcopal Pastoral no Governo Exelensia Tomas do Rosário Cabral Ministro Administrasaun Estatal hahu hala’o preparasaun iha Rezidensia Cardeal Lecidere-Dili, tuir komunikasaun nebe mak Dom Virgilio Cardeal do Carmo da Silva, Pro-Presidente Conferensia Episcopal Timorense (CET) hala’o ho Vatikanu, atu bele prepara fatin ba orgaun Soberano, eis titulares, corpos diplomaticos sira hodi presta omenajem ba Sua Santidade Papa Francisco no mos fatin ba sarani sira, atu hala’o orasaun no selebrasaun eukaristia (missa) ba falesimentu Santu Padre Francisco nian, nebe mak deside hala’o iha Santuario Mariano, Lecidere-Dili, tamba iha oras nee Encaregado dos Negócios Santa Sé nian sedauk mai Timor-Leste. Tamba nee Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva ho ekipa konjunta hamutuk ho Nunciatura Apostólika deside hodi fo tempu ba orgaun Soberano no korpos diplomátiko sira presta omenajem durante loron 22-23 Abril 2025 (Hahu husi oras tuku 9 dader to’o tuku 5 lorokraik), deside mos atu halo selebrasaun eucaristia no orasaun kontinua iha Santuario Mariano Lecidere loke ba sarani katolika sira iha Cidade Dili, atu hasa’e orasaun ba Maktoban Sua Santidade Papa Francisco. Atividades orasaun no missa hahu kedas iha loron Segunda liu ba to’o ohin dader antes lori aifunan, imajem, Pope movel, lilin, komvoi husi Lecidere mai Nunciatura apostólika,Palácio Prezidensial, Fatuhada, mai Comoro no kontinua mai iha Altar Santo Tasi tolu, hodi prepara antes selebrasaun missa (eukaristia) ohin loro kraik.

Momentu solene no sagradu ne’e halibur ita hamutuk nu’udar povu ida ho fiar ida hodi fó onra bai ta nia aman espiritual ida ne’ebé dedika nia moris hodi serbí ema kiak sira, promove dame no harii ponte entre kultura no relijiaun oi-oin. Ita hotu nia kompromisu, orasaun no kolaborasaun durante tempu ida-ne’e, hanesan espresaun boot no esensial tebes husi povu Timor nia unidade no reverénsia ba Papa Francisco, hodi halo Sua Santidade nia omenajem ida ne’e sai hanesan eventu ne’ebé signifikativu no dignu no mos hodi hatudu ita hotu ninia agradecemento no domin ba nia nebe wainhira mai iha Timor-Leste husik hela mensagem furak mai ita no hateten katak nia laran monu mai ita rain no mai ita hotu.

Nune’e, aproveita mos oportunidade kmanek ida nee, lori komisaun konjunta nia naran hakarak hato’o agradesimentu klean ba parte sira hotu nebe mak fo ona apoia hahu husi loron Segunda 21 Abril liu ba to’o ohin loron ita selebra missa funeral hodi presta omenajem ba Sua Santidade Papa Francisco, liu-liu ba Ministeriu Administrasaun Estatal, Ministeriu Interior, Ministeriu Obras Publikas, Ministeriu Planeamentu no Investimentu Estratejiku, Ministeriu Saude, Ministeriu Solidariedade Sosial no Inkluzaun, Curia diocesana no párocos, agencias pastorais, grupos categoriais ecclesial, ho sarani sira hotu, Ajensia Telekomunikasaun sira, media nasional no internasional, ho voluntárius sira hotu.

Ami hato’o ami nia agradesimentu sinseru ba kooperasaun no apoiu husi parte hotu-hotu hodi garante susesu no solenidade ba eventu signifikativu ida ne’e iha ita ninia homenagem ba maktoban Sua Santidade Papa Francisco.

Mai ita lori ba oin S.S. Papa Francisco nia legadu espiritual, ninia mensagens no sasin kmanek sira, be sai hanesan ita nia bukae no forsa ba moris hodi tau matan no servi ba ita ninia Creda no povo Rai Timor-Leste. Papa Francisco nebe husik ona ita hodi hakat ba Aman Maromak ninia kadunan iha Lalehan nafatin inspira ita hodi halao ita ninia moris nudar cidadao no nudar povo Maromak nian be lao iha Rai Timor Loro Sae fo sasin ba mundo tomak. REMATA