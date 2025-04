Una nueva era para la publicidad en medios en República Dominicana y el Cono Norte

La industria de medios en América Latina se encuentra en un momento clave de transformación.

La llegada de GroupM Republicana refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones locales con impacto global, impulsando el crecimiento sostenible de nuestros clientes y talentos” — Álvaro Pereda, CEO de Cono Norte GroupM LATAM

REPUBLICA DOMINICANA, DOMINICAN REPUBLIC, April 25, 2025 / EINPresswire.com / -- El avance tecnológico, el cambio en los hábitos de consumo y la necesidad de construir conexiones más humanas entre marcas y audiencias demandan una nueva forma de hacer publicidad: una que sea relevante, medible y basada en datos. En este contexto, la llegada de GroupM Republicana representa un paso firme hacia el futuro de la inversión en medios en República Dominicana y la región del Cono Norte.Con la visión de hacer la publicidad más efectiva y centrada en las personas, GroupM Republicana nace como un hub de innovación, estrategia y ejecución. Este lanzamiento no solo simboliza un crecimiento geográfico, sino también un compromiso profundo con el desarrollo del talento local y con el impulso de soluciones personalizadas que respondan a los desafíos específicos de cada mercado.Álvaro Pereda, CEO de Cono Norte GroupM LATAM, destaca la importancia de este momento:“La República Dominicana y el Cono Norte tienen un enorme potencial para liderar la evolución de la industria publicitaria en la región. La llegada de GroupM Republicana refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones locales con impacto global, impulsando el crecimiento sostenible de nuestros clientes y talentos. Esta iniciativa se alinea con nuestra visión de conectar la innovación con la efectividad, y de construir un ecosistema en donde la creatividad, la tecnología, los datos y los medios trabajen juntos para transformar la forma en la que las marcas se relacionan con las personas.”Este nuevo capítulo es también una apuesta por el talento dominicano, que cuenta con una gran capacidad creativa, estratégica y técnica. A través de esta operación, buscamos fomentar un entorno de crecimiento profesional, colaborativo y competitivo, en el que las ideas locales puedan escalar y proyectarse hacia toda la región. En un mundo cada vez más interconectado, creemos firmemente en el poder de las soluciones que combinan el conocimiento del mercado local con la excelencia global.Invitamos a nuestros socios, clientes y aliados a ser parte de este camino, en el que redefinimos la publicidad con propósito, con resultados y con impacto real. Porque transformar el mundo de los medios comienza por transformar la forma en la que pensamos, planificamos y ejecutamos cada campaña.Acerca de GroupMGroupM es el grupo de inversión en medios de WPP y la empresa líder mundial en inversión en medios de comunicación, con la misión de dar forma a la próxima era de los medios donde la publicidad funcione mejor para las personas. La empresa es responsable de más de $60 mil millones de dólares anuales de inversión en medios, según lo medido por la agencia de investigación independiente COMvergence. A través de sus agencias globales Mindshare, Wavemaker, EssenceMediacom y T&Pm, así como soluciones de rendimiento intercanal (GroupM Nexus), datos (Choreograph), entretenimiento (GroupM Motion Entertainment) y de inversión, GroupM aprovecha una combinación única de escala global, experiencia e innovación para generar valor sostenido para los clientes, donde sea que hagan negocios. Descubre más en www.groupm.com

