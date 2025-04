Tenneco présente une technologie de freinage à faibles émissions pour les véhicules légers et utilitaires

Formulations de frottement innovantes et revêtements de disques de frein permettant aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de premier rang de respecter les normes d’émissions Euro 7 et China 7

BRUXELLES, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, l’un des principaux fournisseurs au monde de matériaux de friction pour frein avancés et de produits connexes pour véhicules légers et utilitaires, a lancé une technologie de freinage à faibles émissions qui permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de premier rang de se préparer à respecter les prochaines normes d’émissions de freins Euro 7 et China 7. Fruit d’un programme de développement intensif ayant mobilisé des capacités de test avancées, des groupes d’experts innovants et le réseau mondial de laboratoires de recherche sur la friction de Tenneco, cette technologie de freinage à faibles émissions est conforme aux restrictions Euro 7 et aux restrictions China 7 anticipées concernant les particules (PM 10 /PM 2,5 ) émises lors du freinage de véhicules. De plus, cette technologie novatrice permet à Tenneco d’utiliser une variété de matériaux renouvelables et recyclés et de réduire les émissions de CO 2 associées à la fabrication de plaquettes de frein.

La norme Euro 7 pour les véhicules légers, qui entrera en vigueur en 2026, est la première à imposer des limites aux émissions de particules de freins. La nouvelle norme limite les émissions de PM 10 à 3 mg/km pour les véhicules électriques et à 7 mg/km pour les autres groupes motopropulseurs tels que les véhicules hybrides et les véhicules légers à moteur à combustion interne. La limite pour les grands fourgons, classés N1 de classe III, est de 5 mg/km pour les VEP et de 11 mg/km pour les autres groupes motopropulseurs. La norme China 7, qui devrait être finalisée d’ici la fin 2025, imposera probablement des restrictions similaires sur les émissions générées lors du freinage, mais en mettant l’accent sur les PM 2,5 .

« La préparation pour Euro 7 et China 7 a nécessité un changement de paradigme dans presque tous les domaines du développement et de la fabrication des plaquettes et des disques de frein, ainsi que des investissements importants dans les ressources de recherche, de développement et de test de nouvelle génération », a déclaré Holger Schlauss, vice-président de l’Ingénierie mondiale chez Tenneco OE Braking. « Notre équipe mondiale a pu tirer parti de son expertise unique en science des matériaux, en analyse chimique et physique et en analyse avancée pour répondre à ces nouvelles exigences pour le compte des constructeurs automobiles et des fournisseurs de premier rang. »

La technologie de freinage à faibles émissions de Tenneco a déjà été sélectionnée pour différents modèles de véhicules de tourisme à venir de deux grands constructeurs automobiles européens. Cette innovation utilise des matériaux naturels aux propriétés mécaniques exceptionnelles, ainsi que des minéraux naturels et des matières premières recyclées afin de réduire considérablement les émissions de particules, tout en répondant aux exigences de freinage uniques de chaque modèle de véhicule. Les ingénieurs de Tenneco travaillent également en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier plan au développement et à l’application de plaquettes de frein hautement efficaces et rentables qui réduiraient encore les niveaux de PM 10 émis par les disques de frein en fonte grise revêtus et standard.

« Outre la réduction des émissions de particules, la performance et la durabilité exceptionnelles du système de freinage seront les deux atouts majeurs de ces nouvelles technologies », a indiqué Holger. « De fait, pour certains consommateurs, les plaquettes de frein à faibles émissions pourraient durer presque toute la vie de leur véhicule. »

La division mondiale OE Braking de Tenneco s’est concentrée sur l’innovation des systèmes de freinage, à la fois grâce à ses vastes ressources internes et à des partenariats avec d’autres fournisseurs, clients et groupes de travail parrainés par le gouvernement. Depuis 2017, l’entreprise est membre du programme de mesure des particules du Centre commun de recherche de la Commission européenne, qui définit les processus et les normes de mesure des émissions de particules, et a participé avec succès aux essais interlaboratoires (EIL) réalisés par le groupe.

Prêts pour la norme China 7

Alors que la technologie de freinage à faibles émissions de Tenneco accroît sa présence auprès des principaux équipementiers européens et des fournisseurs de premier rang, l’entreprise collabore avec les constructeurs automobiles pour se préparer à la mise en œuvre de la norme d’émissions China 7. Tenneco fournit des plaquettes de frein et d’autres produits à la plupart des constructeurs chinois de véhicules légers et commerciaux, notamment Chery-Huawei, GAC Motor, Geely, FAW, Great Wall Motor, JAC-Huawei, SAIC Motor et XPeng Motors.

« Alors que les équipementiers chinois finalisent leurs plans pour leurs modèles de 2026 et au-delà, nous sommes préparés à répondre à la demande de plaquettes de frein à faibles émissions qui sont précisément adaptées à chaque modèle », a affirmé Marco Frecchio, directeur principal du Développement commercial et de la Chaîne d’approvisionnement chez Tenneco OE Braking. En préparation de China 7, Tenneco a considérablement augmenté ses capacités de développement et d’essai grâce à des investissements dans des dynamomètres et des outils d’émissions de pointe couvrant le processus de développement à un stade précoce, permettant une validation accélérée du concept, une faisabilité optimisée des matériaux et des risques atténués. L’entreprise utilise également l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique en conjonction avec des outils de simulation virtuelle pour prédire plus rapidement et plus précisément l’influence processus et de compositions de produits spécifiques sur les émissions de freinage et d’autres mesures de performance critiques.

En outre, la technologie des plaquettes de frein de Tenneco augmente considérablement la durabilité de la production de plaquettes grâce à l’utilisation de matériaux et d’énergie renouvelables. À titre d’exemple, l’utilisation de matériaux renouvelables et recyclés et de minéraux naturels réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication de 15 à 35 %. Les ingénieurs de Tenneco valident également des technologies de fabrication innovantes qui réduiront encore la consommation d’énergie et les émissions de CO 2 .

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Ignition, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

CONTACT :

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@driv.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c53bf140-8306-459c-b44a-7d39c7d1a6f0

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37322045-63a8-4ad8-9170-c10d8112e919

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd7856bb-8f63-496a-a12c-7f2579056620

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac3b4bc3-4afc-4eef-b20f-e435b2511d8e

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0707b6af-2f7e-40aa-8325-d4567961f7ec

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.