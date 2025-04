Milliways, la révolution du chewing-gum, débarque en France

Milliways, la marque britannique de chewing-gum sans plastique en pleine expansion, annonce son lancement en France avec l’ambition de transformer un marché resté figé depuis des décennies. Déjà leader de la catégorie “plastic-free” au Royaume-Uni, Milliways entend faire souffler un vent de fraîcheur sur le rayon chewing-gum à l’échelle mondiale.





Une mission claire : remplacer les milliards de gommes plastiques jetées chaque année

Chaque année, ce sont 374 milliards de chewing-gums qui sont mâchés dans le monde, soit l’équivalent de 30 milliards de bouteilles plastiques. La majorité des marques de chewing-gum utilisent une base de plastiques, appelés polymères synthétiques, semblables à ceux que l’on trouve dans les pneus de voiture, les sacs de courses et les bouteilles en plastique. Ces gommes ne se dégradent pas naturellement, polluent les océans, nuisent à la faune et réintègrent notre chaîne alimentaire sous forme de microplastiques.

Une récente étude menée par l'Université Queen’s de Belfast a révélé qu'après seulement une heure de mastication d'un morceau de chewing-gum, plus de 250 000 microplastiques ont été détectés dans la salive du participant. Ces particules, qui peuvent se décomposer en nanoplastiques encore plus petits, peuvent pénétrer dans le corps et affecter les systèmes digestif, respiratoire et reproducteur. L'étude souligne que ces particules ingérées soulèvent des préoccupations quant à leurs effets potentiels sur la santé humaine.

Milliways s’attaque de front à cette problématique avec une alternative entièrement végétale et biodégradable, composée notamment d’une gomme d’origine naturelle issue de la sève d’arbres, d’arômes naturels et d’édulcorants naturels (comme le xylitol). Ce chewing-gum est certifié biodégradable, conformément aux normes strictes de l’OCDE et aux standards internationaux.

« Les gens ignorent encore qu’ils mâchent du plastique. Notre mission est simple : rendre le chewing-gum bon pour vous et pour la planète », déclare Tom Raviv, fondateur de Milliways.​













Une croissance fulgurante au Royaume-Uni

En seulement deux ans, Milliways est devenu :

Numéro 1 des marques de chewing-gum sans plastique au Royaume-Uni ;

; Numéro 3 des marques de chewing-gum , avec une présence dans plus de 6 500 magasins ;

, avec une présence dans plus de 6 500 magasins ; La marque à la plus forte croissance du marché, avec +322 % de ventes en valeur et +475 % en volume sur un an.





En octobre 2024, Milliways a également lancé sa gamme complète aux Etats-Unis, en partenariat avec de grandes enseignes nationales (Sprouts Farmers Market, WHSmith,...), ainsi que sur Amazon et sur sa propre boutique en ligne.





Un lancement stratégique en France

En 2025, Milliways poursuit son expansion internationale avec une entrée remarquée sur le marché français. Les produits de la marque sont désormais disponibles aux caisses des hypermarchés et supermarchés, et depuis ce mois d’avril 2025 en point Relay et stations-service.

Pour séduire le public français, Milliways a introduit trois nouvelles saveurs inspirées des préférences locales : Fraise, Cerise et Menthol Eucalyptus, qui viennent s'ajouter aux classiques Menthe Forte et Chlorophylle. Ces saveurs sont proposées en formats de 10 et 30 unités, répondant ainsi aux différentes habitudes de consommation.

Avec ce lancement, Milliways cherche à s'établir comme un acteur majeur sur le marché français du chewing-gum, en capitalisant sur la demande croissante pour des produits durables et sans plastique.



À travers un positionnement prix compétitif, une stratégie de sampling massif, des campagnes TikTok virales et un univers de marque créatif – le Milli-verse – la marque entend séduire une nouvelle génération de consommateurs éco-conscients.

« La France, véritable référence mondiale en matière de gastronomie, mode et lifestyle, est le lieu idéal pour Milliways », déclare Tom Raviv, fondateur de la marque. « En étudiant de plus près le marché, nous avons constaté un manque flagrant de produits durables et innovants pour les consommateurs, ce qui a renforcé notre enthousiasme pour cette formidable opportunité. Dans chaque pays où nous sommes présents, nous avons fait une découverte surprenante : beaucoup de consommateurs ignorent que les chewing-gums des grandes marques contiennent des ingrédients plastiques. Après notre succès au Royaume-Uni et notre récent lancement aux États-Unis, nous sommes impatients de faire grandir notre mouvement sans plastique en France ! »









Milliways : https://www.milliwaysfood.com

Pour plus d’informations sur Milliways, obtenir des visuels haute définition, des échantillons ou organiser une interview avec le fondateur, contactez :

ODW

Agence de relations presse de Milliways en France

bonjour@odw.fr

www. odw.fr

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.