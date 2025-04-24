Bitget 升級流動性激勵計劃，為機構交易者提供頂級造市商回贈





維多利亞，塞舌爾, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布對其流動性激勵計劃進行重大升級，此更新將於 2025 年 5 月 1 日實行。 修訂後的計劃會引入更具競爭力的費用結構、更豐厚的獎賞，以及擴大現貨和期貨市場的覆蓋範圍。 此次策略性更新符合 Bitget 在 2025 年的承諾，即致力服務機構投資者、提高整個平台的流動性深度和交易效率。

升級後的計劃會引入分級系統，並提供市場領先的費用激勵，包括現貨高達 -0.012% 和期貨高達 -0.005% 的造市商回贈，以及分別低至 0.02% 和 0.025% 的交易者費用。 造市商回贈應用於 BTCUSDT、ETHUSDT 等主流永續合約交易對，這在市面上實屬首次，可大幅提升流動性提供者及高頻交易機構的收益。 Bitget 的頂級費率目前適用於大約 130 個期貨交易對，公司會在定期進行流動性檢視後，於未來幾個月再增加更多期貨交易對。

為進一步加快入駐速度，新的流動性提供者可以提交歷史交易記錄以提升等級，以便從一開始就可以享受更優惠的費率和更高的 API 限流。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「2025 年，我們的首要策略重點之一是擴展 Bitget 的機構生態系統。 透過升級流動性激勵計劃，我們旨在為造市商和專業交易者打造更具吸引力和可持續的環境。 提高機構參與度不僅可以增加市場深度，亦可促進加密貨幣大規模普及應用。」

Bitget 在發布此公告之前剛完成機構借貸服務升級，該服務目前支援逾 50 種抵押資產，貸款期限靈活，最長可達 12 個月，為機構提供可擴展且高效的資金獲取方式。 同時，Bitget 亦為統一帳戶推出了僅限邀請參加的即時交易，讓專業交易者能夠在一個簡化介面下管理現貨、保證金和期貨倉位。 這些經過強化的功能共同構成了 Bitget 更廣泛的機構策略的重要組成部分，旨在提供順暢高效的基礎設施，從而滿足進行複雜交易的公司不斷變化的需求。

如需進一步了解更新後的計劃詳情，請瀏覽：流動性激勵計劃

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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