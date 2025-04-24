Bitget 升级流动性激励计划，为机构交易者提供顶级做市商返利





维多利亚，塞舌尔, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布对其流动性激励计划进行重大升级，将于 2025 年 5 月 1 日更新该计划。 修订后的计划会引入更具竞争力的费用结构、更丰厚的奖励以及扩大现货和期货市场的覆盖范围。 此次战略性更新符合 Bitget 在 2025 年致力于服务机构投资者、提高整个平台的流动性深度和交易效率的承诺。

升级后的计划会引入分级系统，并提供市场领先的费用激励，包括现货高达 -0.012% 和期货高达 -0.005% 的做市商返利，以及分别低至 0.02% 和 0.025% 的交易者费用。 将做市商返利应用于 BTCUSDT、ETHUSDT 等主流永久合约交易对，这在市面上实属首次，可大幅提升流动性提供者及高频交易机构的收益。 Bitget 的顶级费率目前适用于大约 130 个期货交易对，公司会在定期进行流动性审查后，将于未来几个月再增加更多期货交易对。

为了进一步加快入驻速度，新的流动性提供者可以提交历史交易记录以提升等级，以便从一开始就可以享受更优惠的费率和更高的 API 限频。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“2025 年，我们的首要战略重点之一是扩展 Bitget 的机构生态系统。 通过升级流动性激励计划，我们旨在为做市商和专业交易者打造更具吸引力和可持续的环境。 提高机构参与度，不仅可以增加市场深度，而且可促进加密货币大规模普及应用。”

Bitget 发布此公告之前，最近刚完成机构借贷服务升级，该服务目前支持超过 50 种抵押资产，贷款期限灵活，最长可达 12 个月，为机构提供可扩展且高效的资金获取方式。 同时，Bitget 也为统一账户推出了仅限邀请参加的实时交易，让专业交易者能够在一个简化界面下管理现货、保证金和期货仓位。 这些经过强化的功能共同构成了 Bitget 更广泛的机构战略的重要组成部分，旨在提供顺畅高效的基础设施，从而满足进行复杂交易的公司不断变化的需求。

如需进一步了解更新后的计划详情，请访问：流动性激励计划

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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