Ekscytujące wieści - Dostępne tłumaczenie na język polski na konferencji WCUC 2025

Stockholm, Sweden

MADISON, WI, UNITED STATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Z przyjemnością ogłaszamy, że WOCCU będzie oferować tłumaczenia na język polski na konferencji World Credit Union Conference 2025 w Sztokholmie w Szwecji! Aby zwiększyć dostępność i zaangażowanie naszych uczestników mówiących po polsku, zapewnimy tłumaczenie na żywo w dwóch kluczowych salach:- Sala sesji ogólnej – uzyskaj informacje od naszych głównych mówców i sesji grupowych odbywających się w sali sesji ogólnej.- Sala sesji grupowych – weź udział w dyskusjach prowadzonych przez ekspertów z płynnym wsparciem językowym.- Rozszerzone możliwości tłumaczenia: Jeśli co najmniej 50 uczestników wskaże podczas rejestracji, że potrzebuje tłumaczenia na język polski, zapewnimy tłumaczenie w trzech z czterech sal sesyjnych na konferencji! Pomóż nam uczynić to doświadczenie w pełni dostępnym, zachęcając swoich kolegów do udziału.Czekamy na powitanie Cię w Sztokholmie!

