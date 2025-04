لباس (LIBAS): المنصة الرائدة في الشرق الأوسط للأزياء الفاخرة المعتمدة المملوكة مسبقًا

SAUDI ARABIA, April 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- توفر لباس (LIBAS) للمنطقة منصة موثوقة تتيح للمستخدمين شراء وبيع قطع الأزياء الفاخرة المملوكة مسبقًا. وبصفتها منظمة مقرها دبي، تجمع لباس (LIBAS) بين الأناقة والاستدامة لتجعل الأسلوب الراقي متاحًا لعدد أوسع من الناس.

تقدم لباس (LIBAS) كتالوجًا حصريًا يضم قطع أزياء مصممين سبق امتلاكها، إلى جانب حقائب يد وساعات وأحذية من علامات خالدة مثل Hermès وLouis Vuitton وChanel وDior وPrada وGucci. ويستخدم نظام التوثيق في لباس (LIBAS) فحصًا دقيقًا من ثلاث مراحل، يبدأ بتقييم مادي على يد خبير، يليه نظام تحقق مستقل وآلي. تأتي جميع المشتريات مع شهادة توثيق تدوم مدى الحياة، مما يعزز ثقة العملاء عند الشراء ويدعم قيمة إعادة بيع المنتجات.

شرح "إيفان تودوروف"، مؤسس لباس (LIBAS)، هدف الشركة بأنه إتاحة الوصول إلى الأزياء الفاخرة من خلال تعزيز الاستهلاك المستدام. وتُقدم الشركة منتجات الأزياء الفاخرة المملوكة مسبقًا بأسعار معقولة لتشجيع المستهلكين على تبني ممارسات أكثر استدامة، كما تطور باستمرار أنظمتها لاكتشاف المنتجات المقلدة.

يتميز تطبيق لباس (LIBAS) بواجهة استخدام سهلة وأدوات بحث متقدمة وصفقات حصرية. يستفيد البائعون في لباس (LIBAS) من إدراج مجاني لمنتجاتهم، إلى جانب أقل نسبة عمولة في المنطقة وهي 10%، وشحن مجاني داخل دولة الإمارات وكذلك عالميًا للبائعين المحترفين. وتُعد خيارات الشحن السريع والمقتنيات النادرة من بين الميزات التي يحصل عليها المشترون عبر المنصة.

تقود لباس (LIBAS) حركة الأزياء المستدامة عبر توفير منصة موثوقة لشراء وبيع القطع الفاخرة بكل ثقة. وتُعد لباس (LIBAS) بمثابة سوق معتمد للأزياء الفاخرة المملوكة مسبقًا يلبي احتياجات عشاق الأزياء الذين يبحثون عن قطع جديدة أو يرغبون بتحقيق دخل من ملابس المصممين القديمة.

حول لباس (LIBAS)

تُعد لباس (LIBAS) أكبر منصة رقمية متخصصة في الأزياء الفاخرة المعتمدة المملوكة مسبقًا في الشرق الأوسط. ويقع مقرها في دبي، وتوفر للعملاء وسيلة آمنة للتواصل مع بائعي الأزياء في مختلف أنحاء المنطقة.

جهة الاتصال الإعلامي:

LIBAS INTERNATIONAL FZCO

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@libas.ae

الموقع الإلكتروني: www.libas.ae

إنستغرام: @thelibasapp

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع أو تحميل تطبيق لباس (LIBAS) على iOS وAndroid.

