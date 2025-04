مجموعة أغذية تعلن عن موافقة مساهميها على زيادة بنسبة 19% في توزيعات الأرباح خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية

AGM 2025

AGTHIA GROUP, ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, April 24, 2025 / EINPresswire.com / -- عقدت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، اجتماعها السنوي للجمعية العمومية اليوم، حيث وافق المساهمون على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى كافة التوصيات الأخرى المقدمة من مجلس الإدارة، بما في ذلك توصية توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.03 فلساً للسهم الواحد عن كامل السنة المالية، بإجمالي قدره 175 مليون درهم إماراتي، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 19% مقارنةً بالعام 2023.ويتضمن هذا التوزيع أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من العام بقيمة 10.72 فلساً للسهم الواحد، وذلك تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيع الأرباح نصف السنوية. وكانت المجموعة قد وزّعت في وقتٍ سابق أرباحاً نقدية مرحلية بقيمة 10.31 فلساً للسهم الواحد (بما يعادل 85.7 مليون درهم إماراتي) عن النصف الأول من العام، تأكيداً على التزامها المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تعكس توصية مجلس الإدارة والموافقة اللاحقة من المساهمين على زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 19% التزامنا المستمر بتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. هذا وتبقى سياسة التوزيعات النقدية للمجموعة ركيزة أساسية في نهجنا للتواصل مع المساهمين، وتعكس في الوقت ذاته ثقتنا في التوجه الاستراتيجي للمجموعة وقوة نموذج أعمالها المرن. ونؤكد أنه بينما نواصل مسيرتنا في التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية، نبقى ملتزمين بتعزيز القيمة لجميع أصحاب المصلحة خلال الأعوام القادمة."وقد أعلنت مجموعة أغذية مؤخرًا عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث بلغ صافي إيرادات المجموعة 4.9 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي وصل إلى 7.7% ورغم انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 1.5% لتصل إلى 679 مليون درهم إماراتي نتيجة التحديات التشغيلية الموسمية في بعض القطاعات، فقد ساهم الأداء القوي من أعمال المجموعة في دولة الإمارات وعلامة "أبوعوف" في الحد من هذا الأثر. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة المُعلَن بنسبة 7.4% ليبلغ 321.8 مليون درهم إماراتي، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 7.9%، وهو ما يعكس مرونة "أغذية" في مواجهة التحديات العالمية، واستمرار قدرتها على تحقيق القيمة للمساهمين، مع الحفاظ على جاهزيتها لتحقيق نمو مستدام وتوسع استراتيجي خلال الفترة المقبلة.— انتهى —

